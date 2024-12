Paralajmërimi i Berishës: Çdo punonjës i administratës që përfshihet në fushatë do të marrë ndëshkimin që meriton

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se ligji ndalon në mënyrë kategorike angazhimin e punonjësve të administratës në procesin elektoral. Gjatë fjalës me gazetarët, Berisha ka theksuar se do të ketë ndëshkime për ata që shkelin ligjin. Po ashtu ai ka theksuar se ata po punojnë me baza vullnetarizmi me qytetarët.

"Së pari dua të theksoj se PD, si parti e shtetit ligjor vlerëson punën, përkushtimin, mundin, djersën e çdo punonjësi që i qëndron besnik ligjit dhe punon në përputhje me ligjin. Në mënyrë absolute i presin ndëshkime shumë të rënda, të gjithë ata punonjës administrate që bëjnë terroristin elektoral. Që shkelin ligjin e shtetit, për hir të narkoshtetit. Ne po bëjmë dhe do ti regjistrojmë një e nga një dhe secili do të jetë përgjegjës për krimin që ka bërë. Ligji ndalon në mënyrë kategorike angazhimin e punonjësve të administratës në procesin elektoral. Zëri i Amerikës në studimin e tij ka gjetur se mbi 20% e shqiptarëve kanë përjetuar terror dhe frikësim nga punonjës të administratës për votën e tyre. Ky do të jetë një motiv jashtëzakonisht i fuqishëm për të shpartalluar shtetin elektoral dhe për të rivendosur shtetin ligjor. Është akt i shëmtuar. Ne po punojmë me baza vullnetarizmi me qytetarët, me listat e votimit, me aktivistët tanë, për të identifikuar, për të lehtësuar, mundësuar votimin e një numri sa më të madh të shqiptarëve jashtë vendit. Por veprimtaria e administratës është kriminale, e dënueshme, është armiqësore për një proces zgjedhor dhe do të ndëshkohet si e tillë. Edhe njëherë u bëj thirrje qytetarëve që të regjistrojnë, natyrisht duke faktuar se nuk bëjnë gjah shtrigash, por duke faktuar ndërhyrjen e çdo punonjësi të administratës," tha Berisha.