De Ketelaere del kundër trajnerit të Milanit: Kurrë nuk jepet faull ndërhyrja ime ndaj Theo Hernandez

Charles De Ketelaere i “driblon” ankesat e Paulo Fonseca dhe përpiqet të shpjegojë se çfarë e ka bërë atë një lojtar kaq të ndryshëm, që kur kaloi nga Milani te Atalanta: "Nuk është vetëm një gjë…"

Ndërkombëtari belg zhbllokoi rezultatin në fitoren 2-1 kundër ish-skuadrës së tij, duke u ngritur mbi kundërshtarin për ta goditur me kokë topin, para se Alvaro Morata të barazonte përkohësisht dhe Ademola Lookman të shënonte golin e fitores në minutat e fundit.

Megjithatë, trajneri i Milanit, Fonseca, ishte i zemëruar në të gjitha intervistat e tij pas ndeshjes, duke insistuar se De Ketelaere, qartësisht kishte bërë faull ndaj Theo Hernandez gjatë kërcimit të tij me kokë.

"E pashë që ata protestuan, por unë kërceva shumë më lart dhe është natyrale që të vendosësh duart kur kërcen kështu. Në mendimin tim, ky kurrë nuk është faull", – tha De Ketelaere për “Sky Sport Italia”.

Duke marrë parasysh se ai nuk kishte shënuar asnjë gol në 40 ndeshje konkurruese për Milanin, gjetja e rrjetës kundër ish-klubit të tij duhet të jetë veçanërisht e kënaqshme: "Ishe e mrekullueshme të shënoja dhe ta fitonim ndeshjen. Jemi të mbushur me besim, ndiejmë se mund të fitojmë çdo ndeshje dhe mund ta shihni këtë në performancën tonë. Kjo është arsyeja pse arritëm ta mundnim Milanin që, për mendimin tim, është shumë i fortë".

De Ketelaere është një figurë kaq e transformuar nga ajo që pamë gjatë sezonit të tij të vetëm me fanellën kuqezi, por çfarë e ka ndryshuar? Ja si përgjigjet belgu: "Nuk është vetëm një gjë. Mendoj se më e rëndësishmja është se unë kisha luajtur tashmë një vit në Itali, kështu që kisha atë eksperiencë, por gjithashtu mënyra e lojës tek Atalanta më lejon të kem më shumë ndikim".

Ai është i shumëanshëm me Atalantën, nën drejtimin e Gian Piero Gasperini, pasi ndaj kuqezinjve u përdor si sulmues qendror, ndërsa në disa raste mund të luajë edhe në mbështetje të Mateo Retegui: "Taktikat tona varen gjithashtu nga karakteristikat e kundërshtarëve që kemi përballë. Kësaj here isha përballë me Malick Thiaw, kështu që pata mundësinë të shkoja në anë dhe të gjeja hapësirat shtesë atje".