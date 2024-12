Rrëfimi në 360 gradë i Mbappe, ylli francez përqafon sfidat dhe aspiron madhështinë

Kylian Mbappé ndau mendimet e tij mbi kalimin te Real Madridi, sfidat që ka hasur atje, përkushtimin e tij ndaj kombëtares franceze dhe reflektimet mbi kohën e kaluar te Paris Saint-Germain. Duhet nënvizuar se kjo intervistë e Mbappé tregon pjekurinë e tij në rritje, përkushtimin ndaj vlerave dhe vendosmërinë për të shkëlqyer si brenda, ashtu edhe jashtë fushe.

Pavarësisht se ku luan, te Real Madridi, me kombëtaren franceze, ose duke reflektuar për PSG-në, Mbappé mbetet një lojtar që përqafon sfidat dhe aspiron madhështinë. Ja një përmbledhje e deklaratave të tij kryesore:

Kalimi te Real Madridi, përshtatja me një realitet të ri

Kjo ka të bëjë me sfidat e tranzicionit. Edhe pse realizoi ëndrrën e fëmijërisë, duke kaluar te Real Madridi, sulmuesi francez pranoi se përvoja nuk ka qenë plotësisht e lehtë, pavarësisht se ka shënuar 10 gola në 20 ndeshje. Ai theksoi rëndësinë e përshtatjes me një kulturë dhe mjedis të ri klubi. “Fillimi nuk ka qenë perfekt, por jemi ende në garë për trofe”, – deklaroi Mbappé, duke mbetur i fokusuar në pjesën e dytë të sezonit, kur performanca bëhet vendimtare.

Kombëtarja; qëndrueshmëri dhe përgjegjësi

Mbappé përsëriti dedikimin e tij të palëkundur ndaj kombëtares franceze, pavarësisht kritikave dhe ndjesisë se shpesh është keqinterpretuar. Ai pranoi mosmarrëveshjet me trajnerin Didier Deschamps, veçanërisht për grumbullimet kur nuk ndihej i përgatitur. Megjithatë, i respekton vendimet e marra për të mirën e skuadrës. Si kapiten i “gjelave”, Mbappé ndien peshën e pritshmërive të shtuara krahasuar me paraardhësin e tij, Hugo Lloris. Ylli francez përshkroi rolin e tij si më aktiv dhe me sfida më të mëdha.

Aktivizimi jashtë fushës dhe vlerat personale

Mbappé mbrojti vendimin e tij për të folur për çështje sociale dhe politike, edhe kur kjo tërheq kritika. "Nuk mund të bëj sikur nuk shoh atë që më prek", – tha ai, duke theksuar besimin e tij te diversiteti dhe uniteti.

Përballimi i polemikave

Duke iu referuar incidentit në Suedi dhe akuzave të lidhura me të për përdhunimin e një vajze të re atje, Mbappé shprehu besim të plotë. Ai pohoi se nuk kishte asnjë përfshirje dhe besonte te sistemi i drejtësisë.

Reflektimet mbi PSG

Mbappé pranoi përplasjet me drejtuesit e PSG-së mbi të drejtat e tij si lojtar dhe individ, por ruajti respektin për klubin dhe tifozët. Ai shprehu keqardhje që tifozët mund të ndihen sikur nuk e ka dashur mjaftueshëm klubin, por theksoi lidhjen emocionale me fanellën dhe sakrificat gjatë kohës së tij aty.

Familja në radhë të parë

Mbappé tregoi se kishte menduar të qëndronte te PSG për vëllain e tij, Ethan, por përfundimisht u largua, duke respektuar dëshirat e tij.

Synimi për “Topin e Artë”

Duke reflektuar mbi vendin e tretë në vitin 2023, Mbappé beson se fitimi i “Topit të Artë” kërkon arritje në fushë dhe jashtë saj. Një titull në Ligën e Kampionëve, sipas tij, do të ishte hapi vendimtar.