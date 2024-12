‘Deri fund shtatori do jemi mbretër të Athinës’! Dosja ‘Sky ECC’ në Greqi, zbërthehen bisedat e shqiptarit, trafikoi 1.2 ton kokainë nga Karaibet

Gazeta e përjavshme greke “Documento” e gazetarit të njohur investigativ Kostas Vaxevanis, i ka kushtuar sot një artikull të gjatë dosjes “Sky ECC” që çoi në pranga një oficerin e policisë greke, i cili ka shërbyer më parë tek anti-droga si dhe dy trafikantë, grekun K. G dhe 45-vjecarin shqiptar Sandër Pemaj, aktualisht i dënuar për trafikun e rreth 1.2 ton kokainë nga Karaibet në Greqi.

Reportazhi i gazetarëve Myrto Mpoutsi dhe Giannis Tsakarisianos, zbardh detaje mbi veprimtarinë e grupit kriminal, mbi të cilët rëndojnë shumë akuza.

Në një bisedë K. G shprehet se “njeriu i tyre” në Marusi “për 5 vjet do bëhet Shef”, ndërsa në Gusht 2020, shqiptari Sandër Pemaj parashikon që me mbulimin e S. T nga Marusi (një oficer që ndiqet në gjendje të lirë për këtë çështje) dhe të një personi tjetër, do bëhen… “mbretër të Athinës”.

Bisedat janë në greqisht:

Sandër Pemaj: Deri fund shtatori do jemi mbretër të Athinës

Sandër Pemaj: Të jap fjalën

K. G: Makar ore vëllai im

Sandër Pemaj: Do duhen edhe cunat për mbulim

K. G: Dhe Marusin dhe shokun

K. G: Ata janë me ne vëlla në gjithçka

Ata komunikojnë edhe për një cështje që ka shkuar në gjykatë, me të pandehur persona të njohur nga ta. Ata flasin për një polic të quajtur A. T, atëherë me shërbim tek Anti-Droga e Athinës, i cili ishte në varësi të S. T, të cilin bashkëbiseduesit e thërrasin “Marusi”.

K. G: Cfarë është ky?

Sandër Pemaj: Polic

Sandër Pemaj: I T. (mbiemri i tij)

Sandër Pemaj: Thuaji S. (Oficeri S. T)

Sandër Pemaj: Është i tij

Sandër Pemaj: Për Enin (i akuzuari)

Sandër Pemaj: 11 shtator

Sandër Pemaj: Shkon në gjykatë

K. G: Cfarë të bëjë S. (oficeri S. T)

K. G: Cfarë ti thotë A. (polici A. T)

Sandër Pemaj: Mos të flasin keq në Gjykatë

dhe biseda vijon…

Sandër Pemaj: O tiransi

Sandër Pemaj: E mban mënd

Sandër Pemaj: Që u kap me kumbarin

K. G: Të shkurtrin nga Menidhi?

K. G: Po vëllacko kuptova për kë thua. E mbaj mend atë djalë, djalë i mirë. Po, do t’i them unë S. Do vijë të hënën ta dish. Të hënën kam takim.