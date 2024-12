Të gjithë ju që mbani celular android zbuloni risitë e fundit

Android po nxjerr një sërë veçorish të reja me Al për ta bërë telefonin tuaj edhe më të zgjuar dhe argëtues për t’u përdorur, nga veçoria “Expressive Captions”, te emojit, përmirësimet e Gboard, skanime dokumentesh e deri te Gemini. Një nga përditësimet më interesante është “Expressive Captions”. Kjo veçori përdor AI për të dëshifruar kur dikush është duke pëshpëritur, duke bërtitur apo edhe duke rënkuar, dhe më pas t’ju tregojë ato tinguj si titra.

Kjo mund të jetë jashtëzakonisht e dobishme kur shikoni video në situata të zhurmshme dhe mund të mbështeteni në titra. Një tjetër shtesë e shkëlqyer është një përmirësim i aplikacionit Lookout për të dhënë përshkrime tepër të detajuara të imazheve. Për ata që duan të shprehin veten përmes emoji, Gboard ka disa truke të reja argëtuese. Dhe nëse jeni dikush që mbështetet në Google Drive për të mbajtur kopje digjitale të dokumenteve të rëndësishme, do t’ju pëlqejë funksioni i ri për skanimet.

Drive tani i bën skanimet tuaja edhe më të qarta dhe të lehta për t’u lexuar. Gemini AI i Google po zgjeron gjithashtu shtrirjen me shtesat e reja, të cilat lidhen me aplikacione të njohura si Spotify dhe madje edhe me funksionet kryesore të telefonit tuaj. Tani mund të përdorni Gemini për të luajtur muzikë bazuar në disponimin tuaj, për të telefonuar, për të dërguar mesazhe, për të vendosur alarme dhe madje për të kontrolluar kamerën tuaj.

Me miliarda njerëz në muaj që përdorin Google Maps, aplikacioni është ai që bën shumë më tepër sesa t’ju navigojë nga pika “A” në pikën “B”. Me Google Maps, sapo të mbërrini në “B”, mund të gjeni një vend për të qëndruar gjatë natës, një vend për të ngrënë dhe një vend ku të argëtoheni. Siç raportojnë mediat e huaja, ndryshimet e fundit në Google Maps shtojnë mbështetjen për Geminin. Një ndryshim tjetër lidhet me numrin e versionit të aplikacionit. Kompania do të ndryshojë numrat e versioneve për Android dhe iOS. Një raport i ri thotë se numri i versionit të ardhshëm do të duket diçka si: 24.47.01.697822364.