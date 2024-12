La Repubblica i bën jehonë investigimit të Piranjave: Si zbaviten policët e Melonit në Shqipëri?

ITALI- Media italiane "La Repubblica" i ka bërë jehonë investigimit të emisionit "Piranjat" brenda resortit ku janë akomoduar efektivët e policisë italiane. Këta të fundit ndodhen në Shëngjin për monitorimin e dy qendrave që pritet të strehojnë emigrantët, ndonëse ende janë bosh. Deri tani suksesi i vetëm i marrëveshjes është akomodimi i stafit italian të kampeve, shumica policëve dhe karabinierë, në një resort luksi me pesë yje në qendër të Shëngjinit.

Gazetarja investigative e "Piranjave", Luela Gaxhja kreu një investigim disa ditor brenda resortit në të cilin janë akomoduar rreth 100 policë italianë dhe ku gjithçka është tepër e kontrolluar dhe e survejuar. Policët italianë kanë treguar pa u menduar dy herë,për gazetaren e maskuar si turiste, se jetesa e tyre në vendin tonë është po ashtu si turistë. Ato janë shprehur se kanë arritur të vizitojnë qytete të tjera përveç Shëngjinit. Po ashtu kanë treguar edhe për trajtimin që përfitojnë në resortin me 5 yje, ku kanë sauna, banjë turke, pishinë, palestër dhe dhomë relaksi. Dhe për të gjitha këto shërbime dhe udhëtime policë italianë nuk nxjerrin asgjë nga xhepi, sepse në kuadër të marrëveshjes Rama-Meloni gjithçka paguhet nga paratë e qytetarëve italianë.

SHKRIMI I PLOTË I LA REPUBBLICA:

Sauna çdo ditë “sepse gjithçka është falas këtu”, udhëtime turistike në Shkodër, Durrës dhe Tiranë, shëtitje të gjata, mbrëmje disko. Është historia e “misionit” në Shqipëri që vjen nga zëri i policëve që mbetën në detyrë në Shëngjin, qytetin shqiptar ku ndodhet një nga dy qendrat e krijuara nga qeveria Meloni për të transferuar një pjesë të të mbyturve. shpëtuan në brigjet italiane. Një operacion i tentuar dy herë dhe dështoi dy herë, sipas gjyqtarëve të gjykatës së Romës, sepse rregullat evropiane nuk e lejojnë.

Si rezultat, kampi i Shëngjinit si qendra e paraburgimit në Gjadër aty pranë mbeti bosh, por policia, e pritur jo pa polemika në hotelin Rafaelo, një resort superluksoz, mbeti ende në Shqipëri. Javët e fundit, kontingjenti prej 220 policësh, karabinierësh dhe financierësh, të gjithë në detyrë me pagesa të rregullta të misionit ndërkombëtar, të barabartë me njëqind euro në ditë plus ushqim dhe akomodim, është reduktuar me rreth gjysmën, por në qytetin shqiptar mbeten ende rreth 100 pre tyre, zbuluan korrespondentët e televizionit shqiptar.

Programi shqiptar “Piranjat” arriti të vihej në dijeni për situatën nga vetë agjentët, të cilët nuk u fshehën asgjë dy korrespondentëve të pajisur me kamera të fshehta. “Kemi ardhur për punë, por na paguajnë për turistë ”, thonë ata teksa “përcjellin” dy vajzat fillimisht në treg për të blerë cigare, pastaj në breg të detit.

“Ka pasur një marrëveshje për të sjellë emigrantë këtu, ne duhet të monitorojmë qendrat, por ato janë bosh. Humbje parash”, këndon njëri. Dhe kur e pyesin se çfarë bëjnë në Shqipëri, një tjetër përgjigjet: “Dje ishim në Durrës, bukuroshe. Më pas Tirana, Shkodra për dy ditë. Qeveria italiane paguan për gjithçka”.

Ata përpiqen t’i përfshijnë për një mbrëmje në disko, pastaj t’i ftojnë për një drekë në dhomën e tyre sepse nuk mund të hyjnë në restorantin që është rezervuar për policinë italiane. "Nëse i dashuri juaj është xheloz, ata na thanë se mund të ketë probleme këtu," thotë njëri duke shkelur syrin.

“Ky nuk është një rast i izoluar", konfirmon një grup tjetër agjentësh të takuar në banjën e resortit, "një zonë të tërë me sauna, banjë turke, pishinë, palestër dhe dhomë relaksi – është praktikë standarde në Shqipëri”.

“Këtu në hotel janë të gjithë policët italianë, për ta trajtimi është gjithëpërfshirës”, u shpjegon një shoqëruese të dy të dërguarve. Dhe ju vetëm duhet të bëni një seancë sauna për ta vërtetuar këtë: në banjë ka një grup tjetër uniformash.

“Unë jam këtu për punë”, shpjegon dikush që vlerëson përfitimet e saunës, të cilës tashmë duket ekspert, “për të eliminuar toksinat nga trupi”. Në resort, thotë ai, ka “karabinierë, policë dhe financierë. Ne nuk paguajmë, shteti italian paguan bashkë me Bashkimin Europian”. Qendrat e ndërtuara “për të sjellë emigrantët që vijnë me varkë në Itali” janë bosh, ndaj, vazhdon agjenti – shkojmë çdo ditë në saunë sepse “për ne është falas, por ditët mbeten të gjata dhe bosh ndaj dua të organizohem për të vizituar qytetet e bukura aty pranë." Gjithsesi është e gjitha falas.