Katedralja Notre Dame rikthehet në normalitet 5 vite pas rënies së zjarrit! Liderët botërorë marrin pjesë sot në ceremoninë e rihapjes

FRANCË- Katedralja Notre Dame rihap dyert e saj sot, pesë vjet e gjysmë pas zjarrit masiv që shkatërroi majën dhe çatinë e saj dhe pothuajse shkaktoi shembjen e plotë të kësaj kryevepre të artit gotik. Katedralja mesjetare 860-vjeçare, një simbol i Francës dhe Parisit, është restauruar me kujdes, me një majë dhe çati të re, ajo i është kthyer lavdisë së mëparshme dhe dekorimet e saj të bardha dhe ari shkëlqejnë sot më shumë se kurrë.

Në mbrëmjen e 15 prillit 2019, parisienët që nxituan në vendngjarje dhe shikuesit e televizionit në mbarë botën panë të tmerruar teksa spiralja dhe çatia e katedrales u shemb në një zjarr që kërcënoi kumbataret kryesore dhe të gjithë ndërtesën, e cila u shmang duke u shkatërruar plotësisht. Shikuesit e televizionit në mbarë botën panë të tmerruar teksa spiralja dhe çatia e tempullit u shembën nga zjarri

“Planeti u trondit atë ditë”, tha presidenti francez Emmanuel Macron përpara ceremonisë së sotme për rihapjen e tij. “Shoku i rihapjes besoj dhe dua të besoj se do të jetë po aq i fortë sa ai i zjarrit, por do të jetë një goditje shprese”.

Macron, i cili është dobësuar nga kriza e thellë politike në vend, do të ketë një shans për t’i harruar ato probleme kur të mirëpresë Presidentin e zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, Princin e Britanisë William dhe dhjetëra krerë shtetesh dhe qeverish, duke përfshirë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, në ceremoninë për rihapjen e tempullit që do të fillojë rreth orës 19:00.

Dje vonë, të premten në mbrëmje, zyra e Macron dhe Kryepeshkopata e Parisit njoftuan se, për shkak të erërave të forta, ceremonitë do të zhvillohen të gjitha brenda kishës. Macron fillimisht kishte planifikuar të mbante një fjalim jashtë tij.

Tempulli i restauruar hapet për vizitorët

Mijëra mjeshtra ekspertë, nga marangozët dhe gurgdhendës deri te artistët e xhamit me njolla, kanë punuar pa pushim gjatë pesë viteve të fundit, duke përdorur metoda të lashta për të restauruar, riparuar ose zëvendësuar atë që ishte dëmtuar ose shkatërruar.

“Notre-Dame është më shumë se një monument parizian apo francez. Është gjithashtu një monument botëror”, thotë historiani Damian Byrne.

Guri i themelit të katedrales u vendos në vitin 1163 dhe ndërtimi i saj vazhdoi në shekullin pasardhës, ndërsa u restaurua dhe u shtua në shekujt XVII dhe XVIII. Victor Hugo ndihmoi për ta bërë katedralen një simbol të Parisit dhe Francës kur e përdori atë në 1831 si mjedis për romanin e tij Notre Dame. Kuazimodo, personazhi qendror i romanit, është bërë në filma të Hollivudit, në një film të animuar të Disney-t dhe në një muzikal.

Aq shumë para janë mbledhur për restaurimin e tij nga e gjithë bota, më shumë se 840 milionë euro, sipas zyrës së Macron, saqë kanë mbetur fonde për të investuar më tej në ndërtesë.

Kisha Katolike tani pret që katedralja të mirëpresë rreth 15 milionë vizitorë në vit. Nëse dikush ka fat, do të mund ta vizitojë nesër mbrëma nga ora 17:30. deri në orën 20:00, por me shumë mundësi do të ketë linja të mëdha vizitorësh.

Katedralja njoftoi se duke filluar nga dita e sotme, vizitorët do të mund të rezervojnë një biletë falas online, në faqen e saj të internetit, mediat sociale ose një aplikacion të dedikuar, për të hyrë në ndërtesë në të njëjtën ditë ose një ose dy ditë pasi të rezervojnë biletën. Në vend do të ketë edhe radhë për ata që dëshirojnë të hyjnë pa rezervim. Grupet do të pranohen nga viti i ardhshëm – nga 1 shkurti për pelegrinët nga organizatat fetare dhe nga 9 qershori për turistët me guidë.