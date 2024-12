Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën 7 dhjetor 2024

Mirësevini në takimin ditor me horoskopin e Paolo Fox ! Yjet janë pozicionuar dhe premtojnë një ditë plot emocione, ndryshime dhe për disa surpriza të papritura.

Zbuloni se çfarë kanë rezervuar yjet për ju për nesër, e shtunë 7 dhjetor 2024. Zbuloni dashurinë, punën dhe shëndetin në noa.al.

Dashi

♈ – Zjarr: nga 21 mars deri më 20 prill – Hëna në shenjën tënde të jep një energji shpërthyese. Është momenti për të vepruar: nëse ke një projekt që e ke shtyrë prej kohësh, hidhu! Megjithatë, ki kujdes të mos e teprosh me ngutjen: disa persona rreth teje mund të ndihen të lënë mënjanë. Dashuria është në qendër të vëmendjes, por duhet më shumë dëgjim.

Demi

♉ – Tokë: nga 21 prill deri më 20 maj – E nesërmja të fton në qetësi: Marsi në opozitë mund të të çojë në reagime të tepruara, sidomos në punë. Përpiqu të shmangësh polemikat e panevojshme dhe përqendrohu te objektivat e tua afatgjata. Në dashuri, ki kujdes të mos tregohesh tepër posesiv.

Binjakët

♊ – Ajër: nga 21 maj deri më 21 qershor – Yjet të buzëqeshin, sidomos në aspektin shoqëror. E nesërmja do të jetë një ditë ideale për të krijuar miqësi të reja ose për të forcuar marrëdhëniet e vjetra. Në punë, idetë e tua të shkëlqyera do të vlerësohen më në fund. Në dashuri, një surprizë mund të gjallërojë mbrëmjen.

Gaforrja

♋ – Ujë: nga 22 qershor deri më 22 korrik – Një e shtunë me ulje-ngritje për të lindurit në shenjën e Gaforres. Hëna në katror mund të sjellë nervozizëm. Megjithatë, pasditja do të sjellë një ndryshim energjie, duke favorizuar momente intime me ata që do. Në punë, është më mirë të mos marrësh vendime të nxituara.

Luani

♌ – Zjarr: nga 23 korrik deri më 22 gusht – Yjet të vendosin në qendër të vëmendjes: është momenti yt për të shkëlqyer! Në punë, do të paraqiten mundësi të reja, por duhet të jesh gati t’i kapësh. Në dashuri, beqarët mund të takojnë dikë të veçantë, ndërsa çiftet forcojnë lidhjen e tyre.

Virgjëresha

♍ – Tokë: nga 23 gusht deri më 22 shtator – Një ditë produktive për Virgjëreshën. Saturni të ndihmon të planifikosh dhe të zgjidhësh problemet e lëna pezull. Në aspektin sentimental, shmang kritikat e tepërta: partneri ka nevojë për mbështetje, jo për gjykime.

Peshorja

♎ – Ajër: nga 23 shtator deri më 22 tetor – Pas disa ditësh të turbullta, kthehet qetësia. E nesërmja do të jetë perfekte për t’iu përkushtuar të dashurve dhe familjes. Në punë, bashkëpunime të reja mund të sjellin përfitime të papritura. Në dashuri, bisedo hapur me partnerin.

Akrepi

♏ – Ujë: nga 23 tetor deri më 22 nëntor – Yjet të dhurojnë një ditë intensive, sidomos në dashuri. Nëse je beqar, përgatitu për takime magjepsëse. Në punë, një projekt i rëndësishëm kërkon gjithë përqendrimin tënd. Mos u shpërqendro nga kritikat: je në rrugën e duhur.

Shigjetari

♐ – Zjarr: nga 23 nëntor deri më 21 dhjetor – Energjia e shenjës tënde është në rritje! E nesërmja do të jetë plot entuziazëm dhe dëshirë për të zbuluar gjëra të reja. Marrëdhëniet, si ato dashurore, ashtu edhe ato miqësore, do të favorizohen. Në punë, një propozim i ri mund të të befasojë.

Bricjapi

♑ – Tokë: nga 22 dhjetor deri më 20 janar – Këmbëngulja jote vazhdon të të japë kënaqësi të mëdha. E shtuna do të jetë një ditë ideale për të bërë një bilanc të situatës dhe për të planifikuar strategji të reja. Në dashuri, lëre veten të tregohesh më spontan.

Ujori

♒ – Ajër: nga 21 janar deri më 19 shkurt – Yjet të shtyjnë të dalësh nga rutina dhe të provosh diçka të re. Në dashuri, mos ki frikë të tregosh dobësitë: partneri do ta vlerësojë autenticitetin tënd. Në punë, ki kujdes nga shpërqendrimet.

Peshqit

♓ – Ujë: nga 20 shkurt deri më 20 mars – Yjet të mbështjellin me një magji të veçantë: e nesërmja do të jetë një ditë perfekte për t’iu kushtuar të dashurve. Nëse je në çift, organizo një moment romantik; nëse je beqar, mund të takosh dikë që do të të tërheqë vëmendjen. Në punë, ndiq instinktin tënd.