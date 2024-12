Do jetë Basha pjesë e listave të PD-së në zgjedhjet e 2025? Ja si përgjigjet Berisha!

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka përjashtuar çdo mundësi që ish paraardhësi i tij, Lulzim Basha të jetë në listat e kësaj force politike në zgjedhjet e 11 majit 2025.

Në konferencën e përjavshme për shtyp ai tha Basha mund të jetë në listat e PD-së aq sa mund të jetë ministri i PS-së, Taulant Balla.

“Ja çdo lloj mundësie. Aq sa mund të jetë Taulant Balla. Ata të dy u pleksën shumë njeri me tjetrin. Nuk i referohem vetëm Toyota Yaris”, u shpreh Berisha.

Por teksa përjashtoi mundësinë e kandidimit të Bashës, Berisha nuk e tha fjalën e fundit edhe për largimin e tij zyrtar nga grupi parlamentar.

Berisha është rikthyer vetë edhe zyrtarisht në grupin e PD-së në Kuvend, ndërkohë që aty figuron edhe Basha.

“Vllau simaez i Taulant Ballës do ta lëmë me Taulant Ballën. Nuk ka rëndësi regjistri, ai është si me qenë binjak siamez i Taulant Ballës”, u shpreh Berisha.