Kupa e Botës për Klube, hidhet shorti në Miami. Ja grupet dhe kalendari i plotë i ndeshjeve

Në Miami u hodhën shortet e grupeve për Kupën e Botës për Klube të FIFA-s, që do të zhvillohet në SHBA nga data 15 qershor (ndeshja hapëse në Miami, me ekipin vendas, Inter Miami) deri më 13 korrik 2025. Interi është vendosur në Grupin E me argjentinasit e River Plate, meksikanët e Monterrey (kundërshtari i parë) dhe japonezët e Urawa Red Diamonds.

Juventusi ndodhet në Grupin G me Manchester City, marokenët e Wydad dhe ekipin Al Ain nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Bardhezinjtë e drejtuar nga Thiago Motta do të debutojnë në turne kundër Al Ain.

Dy ekipet e para të çdo grupi kualifikohen për fazën e 1/8-ave. Nga ajo fazë e tutje, ndeshjet do të jenë me eliminim direkt. Ndeshjet do të zhvillohen në Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphia, Seattle dhe Washington. Finalja është planifikuar për më 13 korrik në “MetLife Stadium”, në New York.

Ndeshja hapëse do të jetë Inter Miami-Al Ahly. Grupi i Interit do të përballet me Grupin F, ku ndodhet Borussia Dortmund, ndërsa në rrugën e saj, Juve (Grupi G) do të gjejë grupin ku bën pjesë Real Madridi (Grupi H). Një përballje e mundshme mes Interit dhe Juves mund të ndodhë në çerekfinale.

GRUPI A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGY)

Inter Miami (USA)

Kalendari i Grupit A

Palmeiras-Porto

Al Ahly-Inter Miami

Palmeiras-Al Ahly

Porto-Inter Miami

Palmeiras-Inter Miami

Porto-Al Ahly

GRUPI B

Paris SG (FRA)

Atletico Madrid (SPA)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (USA)

Kalendari i Grupit B

PSG-Atletico Madrid

Botafogo-Seattle Sounders

PSG-Botafogo

Atletico Madrid-Seattle Sounders

PSG-Seattle Sounders

Atletico Madrid-Botafogo

GRUPI C

Bayern Munich (GER)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Kalendari i Grupit C

Bayern Munich-Auckland City

Boca Juniors-Benfica

Bayern Munich-Boca Juniors

Auckland City-Benfica

Bayern Munich-Benfica

Auckland City-Boca Juniors

GRUPI D

Flamengo (BRA)

Espérance Tunis (TUN)

Chelsea (ENG)

León (MEX)

Kalendari i Grupit D

Flamengo-Espérance Tunis

Chelsea-León

Flamengo-Chelsea

Espérance Tunis-León

Flamengo-León

Espérance Tunis-Chelsea

GRUPI E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JPN)

Monterrey (MEX)

Inter (ITA)

Kalendari i Grupit E

River Plate-Urawa Red Diamonds

Monterrey-Inter

River Plate-Monterrey

Urawa Red Diamonds-Inter

River Plate-Inter

Urawa Red Diamonds-Monterrey

GRUPI F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (GER)

Ulsan HD (KOR)

Mamelodi Sundowns (RSA)

Kalendari i Grupit F

Fluminense-Borussia Dortmund

Ulsan-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Ulsan

Borussia Dortmund-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Mamelodi Sundowns

Borussia Dortmund-Ulsan

GRUPI G

Manchester City (ENG)

Wydad (MAR)

Al Ain (UAE)

Juventus (ITA)

Kalendari i Grupit G

Manchester City-Wydad

Al Ain-Juventus

Manchester City-Al Ain

Wydad-Juventus

Manchester City-Juventus

Wydad-Al Ain

GRUPI H

Real Madrid (SPA)

Al Hilal (KSA)

Pachuca (MEX)

Salzburg (AUT)

Kalendari i Grupit H

Real Madrid-Al Hilal

Pachuca-Salzburg

Real Madrid-Pachuca

Al Hilal-Salzburg

Real Madrid-Salzburg

Al Hilal-Pachuca