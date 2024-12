Berisha: ‘Ramën e ka mbajtur në pushtet perandoria e Soros!’ Zgjedhjet? Është radha jonë për të fituar

TIRANA- Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, teksa ka folur sot për dekretin e Presidentit që zgjedhjet parlamentare të mbahen në 11 maj, tha se Bajram Begaj firmosi dekretin që i përcaktoi Edi Rama. I ftuar në emisionin “Open” në News24, Berisha tha se zgjedhjet nuk do të bojkotohen. Ai tha se opozita insiston për qeveri teknike, por në 2025 është radha e tyre e fitores. Ai tha se Edi Rama në 2021 i bleu zgjedhjet, ndërsa në 2023 përdori mjete shumë më të mëdha dhe 100 mijë vota më shumë mori.

“Do të bëjmë gjithçka për ta larguar nga pushteti, është radha jonë për të fituar. Kanë ndryshuar dy gjëra shumë të mëdha: janë dy rezoluta të dy organizmave mjaft të mëdha, që janë shkatërrimtare për Edi Ramën dhe regjimin e tij.

Njëra prej është votuar nga 108 parti të qendrës së djathtë në mbarë Botën. Keni rezolutën e PPE-së, ku Edi Rama ka dërguar me dhjetra mesazhe që të mos miratohej rezoluta. Ka dërguar mesazhe duke thënë se do të bënte reformimin e opozitës, me pak fjalë e ka shpallur veten diktator.

Fitorja e Donald Trump e nxjerr Ramën siç është para gjithë botës. Perandoria e Xhorxh Soros do të shembet. Edi Ramën e ka mbajtur në pushtet perandoria e Soros.

Kandidatët e Edi Ramës morën miliona, ndërsa ata të opozitës morën zero lekë. Sot Edi Rama u vërsul për Olsin kundër Gazment Bardhit. Olsi është me dokumente, por dosja e Olsit është në agjenci të tjera”, tha Berisha.