‘O Erjon tu rrit boja, sa shumë të ha goja’! Komenti i Zhupës për Braçen, mazhoranca largohet nga salla e seancës plenare

TIRANË- Është përshkallëzuar situata në Kuvend. Ka qenë një përgjigje e deputetes demokrate, Ina Zhupa ndaj kolegut socialist, Erion Braçe që shkaktoi debat tjetër në seancë. "O Erjon tu rrit boja, sa shumë m… të ha goja. E meriton plotësisht.", ishte fjalia e Zhupës që shkaktoi tensionet e mëtejshme në seancë.

Braçe po ashtu nuk e ka kursyer replikën ndaj saj, duke iu drejtuar me fjalët: "Mbaje gojën, fytyre e keqe". Mazhoranca në shenjë proteste braktisi sallën e Kuvendit.

DEBATI:

Ina Zhupa: Në mungesë të dhënies së fjalës për replike me zotin Xha Sulo nga filmi Kapedani alias Erion Brace. Dua të them se ke një problem me gjatësinë, por nuk ta zgjidh dot unë këtë problem. Unë nuk i dëgjoj nën ata 1.5 metra. Nuk e di kush ta jep të drejtën që të më quash si ruse, sepse unë nuk ja jap vetes të drejtën të të quaj kone edhe pse të quajnë të gjithë. Nga ana ime, nga unë vij, fëmijët i trajtojmë me respekt dhe kur futen në çështje të të mëdhenjve ne kemi një shprehje dhe i themi: O Erjon tu rrit boja, sa shumë m… të ha goja. E meriton plotësisht.

Erion Braçe: Mbaje gojën, fytyre e keqe. e di c’te punoj!

Përgjigja e Zhupës erdhi pasi më herët në seancë, Braçe tha se ajo duhet të hetohet për dezinformim dhe i tha "Mua ti më dukesh si ruse, por nuk je ruse."