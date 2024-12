‘Mbappé pa kurajë te penalltia? Dorëzimi te Bellingham ishte gjest altruizmi dhe përgjegjësie, e vlerësoj shumë’

Kylian Mbappé ia dorëzoi goditjen e penalltisë, që zhbllokoi ndeshjen kundër Getafe, bashkëlojtarit anglez, Jude Bellingham. Një veprim që disa e interpretuan si mungesë kuraje pas gabimit kundër Liverpool-it, por Carlo Ancelotti nuk është dakord.

Trajneri italian, në konferencën për shtyp para ndeshjes me Athletic, foli për episodin: "Nëse na akordohet një tjetër në këtë ndeshje, do ta zgjedhin vetë ata dy, Jude dhe Kylian, se kush do ta godasë penalltinë. Nuk mendoj se ky është një argument për debat.

Kundër Getafe, disa mund të mendojnë se Mbappé dha një sinjal pasigurie, por ne e shohim si një akt përgjegjësie dhe altruizmi. Këto janë dy aspekte shumë të rëndësishme për ne. Altruizmi i një talenti të madh si Mbappé është një gjest që e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë".

A i bëjnë këto gjeste lojtarët e mëdhenj si Mbappé edhe më të mëdhenj?

Për mua, po. Ne e vlerësojmë shumë këtë akt altruizmi. Ai mund të jetë talenti më i madh në futboll, por e vë këtë talent të jashtëzakonshëm në shërbim të ekipit. Kjo është diçka që unë e çmoj jashtë mase.

Si iu përgjigjeni atyre që flasin për mungesë lidershipi ose kuraje?

Unë e shoh ndryshe. E vlerësoj si një gjest shumë të rëndësishëm për ekipin dhe shokët e skuadrës. Të gjithë, si në dhomën e zhveshjes, ashtu edhe në klub, e çmojnë këtë veprim. Kur ka altruizëm dhe talent, do të thotë që je në rrugën e duhur".