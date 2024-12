Manchester City në krizë, Guardiola: Nuk qahemi, jemi gati të japim gjithçka

Pep Guardiola, gjatë konferencës për shtyp, foli për sfidën e ardhshme kundër Nottingham Forest, një ndeshje ku të tijtë do të përpiqen të dalin nga momenti i vështirë: "Po mendojmë për ndeshjen e ardhshme, ashtu siç bëjmë kur fitojmë. Përpiqemi ta çlirojmë mendjen dhe të zhvillojmë një javë të mirë stërvitore, bazuar në mënyrën se si duhet të luajmë. Nuk njoh një mënyrë tjetër. Nuk qahemi, edhe unë nuk qaj. Situata është kjo dhe duhet ta pranojmë".

I pyetur për komplimentet e Nuno Espírito Santo, trajneri spanjoll u përgjigj: "E vlerësoj vërtet, faleminderit shumë! Unë e di si funksionon ky botë. Faleminderit Nunos, e vlerësoj mendimin e tij dhe ia kthej me të njëjtën ndjenjë. E di se çfarë kemi bërë së bashku gjatë karrierës sime, me shumë lojtarë dhe në shumë klube. Mund ta përballoj këtë situatë, ndihem më i sigurt për atë që do të ndodhë nesër".

Guardiola përfundoi me një thirrje për tifozët: "Kemi nevojë për ta, sepse situata është kjo që është. Ata kanë qenë gjithmonë aty dhe e ndiejnë këtë gjë. E dinë se çfarë kanë bërë këta djem gjatë dekadës së fundit. Kemi kaluar shumë momente të bukura së bashku dhe e dimë që kemi absolutisht nevojë për mbështetjen e tyre. Të gjithë ne, veçanërisht lojtarët, jemi njerëz. Jemi gati të japim gjithçka për ta ndryshuar këtë dinamikë".