Giuntoli eviton fjalën ‘titull’, zhgënjen tifozët e Juventusit me objektivat e sezonit

Drejtori teknik i Juventusit, Cristiano Giuntoli, foli në "Gran Galà del Calcio", duke shpjeguar fillimin e kampionatit të ekipit të Thiago Motta.

Kur do t’i korrë Juventusi frytet e punës së tij?

Për ne është një sezon i veçantë. Kemi pasur shumë mungesa, po mbështetemi te cilësitë e një grupi lojtarësh seriozë dhe të aftë, si dhe te një trajner që po bën një punë shumë të mirë. Po luftojmë për të qëndruar të lidhur me objektivat tona.

A ju shqetëson distanca nga vendi i parë?

Objektivi ynë i deklaruar është të qëndrojmë në ‘top 4’. Kemi nisur një cikël të ri, me shumë lojtarë të rinj. Kemi një trajner të ri dhe mënyrë të re të menduari për futbollin. Paradoksalisht, jemi të kënaqur me mënyrën se si po shkojnë gjërat, edhe pse mungesat na kanë dëmtuar ndjeshëm.

Çfarë mund të presim nga merkatoja e janarit?

Është një merkato e çuditshme, nuk i tregojmë kartat deri në fund. Do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të reagojmë në momentin e duhur.

A është transferimi i Danilos te Napoli një mundësi?

Danilo është kapiteni ynë dhe e mbajmë fort. Në mbrojtje jemi me shumë mungesa. Nuk kemi folur as me Danilon, as me Napolin për këtë hipotezë. Objektivi është të mos shesim askënd dhe të marrim një lojtar për mbrojtjen.

Cili është lojtari që mund të bëjë diferencën në pjesën e dytë të sezonit?

Të përmendësh një emër tani do të ishte e padrejtë. Besoj se skuadra do të vazhdojë të shfaqet kompetitive dhe shumë lojtarë që nuk kanë treguar ende potencialin e tyre, do ta bëjnë këtë në gjysmën e dytë të sezonit.

A do të merret edhe një sulmues?

Në këtë moment po presim evolucionin e situatës së Milik dhe jemi të bindur që ai mund të bëjë shumë mirë, është i përshtatshëm për lojën e trajnerit. Nëse ndodh ndonjë problem tjetër, atëherë do të jemi të vëmendshëm në merkato.