Berisha në Kuvend: ‘Ju jeni të dështuar në mënyrë përfundimtare. Miratoni një buxhet pa asnjë qindarkë për të rinjtë dhe pensionistët’!

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, akuzoi qeverinë për krimet e rënda të ndodhura në këto vite qeverisje, duke i bërë thirrje deputetëve që të mbajnë përgjegjësi për pasojat e veprimeve të tyre. Gjatë fjalës së tij në Kuvend, Berisha theksoi se ka një pasiguri të thellë për pensionistët, të rinjtë dhe shërbimet e shëndetësore, duke i cilësuar këto si dështime të pafalshme të qeverisë. Berisha ka akuzuar kryeministrin Rama dhe qeverinë për abuzime të mëdha me pasuritë e shtetit dhe jetën e qytetarëve.

"Po sot, ju jeni të dështuar në mënyrën më përfundimtare. Sot, ju përfaqësoni ata që vrasin 14-vjeçarin dhe që këtu nuk ngrihen për të mbajtur 1 minutë heshtje, nuk ngrihen për të nderuar me 1 minutë heshtje shpirtin e tij të pafajshëm që u mor në gjirin e shkollës. Sot ju përfaqësoni oficerin e paguar si snajper për të ekzekutuar biznesmenin. Sot ju përfaqësoni ata që ndajnë një rrugë 13 kilometra në 14 kontrata për të vjedhur 14 herë. Sot ju përfaqësoni njerëzit që paraqisni një buxhet këtu pa asnjë qindarkë për të rinjtë shqiptarë, pa asnjë qindarkë pothuajse për 800 mijë pensionistë, në një kohë kur rrogat tuaja janë të barabarta me 70 pensione. E kuptoni ku keni arritur ju?

Prandaj dhe reagimi juaj kolektiv si kope, si tufë, o burra të votojmë për shpëtuar. Po nuk shpëtoni dot. Këto janë krime që bëjnë së bashku të paktën 3 mijë vite burg, edhe me klemenca. Po si mund të sillni ju në parlament këtu një buxhet për 800 mijë njerëz, të cilët marrin një pension sa ç’merr gjermani për qenin e shtëpisë, dhe që marrin ushqimet, naftën, 30, 50 përqind më shtrenjtë se gjermani? Si mundet? Ju jeni të dështuar! A e kuptoni ju se të sëmurët në spitalin onkologjik dhe në spitalet tona nuk vdesin nga sëmundjet, por vdesin nga mungesa e ilaçeve sepse u vidhni atyre paratë e caktuara për të blerë ilaçe?

A e kuptoni ju se Shqipëria është vendi më i pasur në rajon, kurse pensionistët e saj janë njerëzit më të përçmuar, më të përbuzur të rajonit dhe të botës? Si mund të sillni të votohet këtu një buxhet 8.2 miliardë euro dhe të përcaktoni 16 milionë euro për 800 mijë vetë? Kush mund ta bëjë këtë? E bëjnë vetëm ata që kanë tmerr nga njerëzit. E bëjnë vetëm ata që janë kavërdisur në krimet e tyre dhe nuk mund të shohin gjë tjetër. Po Shals, ata pensionistë që marrin një të dyzetën e rrogës tënde, paguajnë TVSH për ushqime njëlloj sa ti? A e kupton ti apo jo? Nuk ke mëshirë ti. Nuk ke mëshirë ti se ti nuk numëron dot apartamentet e tua të vjedhura, kjo është e njohur dhe nuk je i vetëm. Kampion, padrino është Edi Rama. Pra, ju jeni të dështuar," tha Berisha.

"Ju caktoni buxhetin më të ulët për arsimin, në një kohë kur arsimi në vitet tuaja pësoi rrokullisjen më të madhe në botë. Ju caktoni një buxhet mizerabël për kulturën, në një kohë kur kulturën e keni asgjësuar pothuajse tërësisht në zbatim të doktrinës së monstrës së njerëzimit, Xhorxh Sorosit. I fshitë nga harta e Tiranës teatrot dhe të gjitha institucionet kulturore. A e kuptoni ju? Ju uleni në këtë sallë, t’u them alienë, ju nuk jeni, ju jeni çeta e Ali Babait. Po, po! 8.2 miliardë euro, po si mund të votoni ju një buxhet të tillë dhe të mos i rrisni të paktën 20 përqind pensionet në Shqipëri.

Sepse ju zgjidhni midis vjedhjes dhe pasurimit tuaj dhe kafashatës së qytetarëve. Si mund të votohet buxheti 8.2 miliardë dhe të mos vendoset minimumi jetik 200 euro për shqiptarët? Asnjë projekt nuk kërkoj të anulohet. Çdo projekt mund të realizohet me buxhetin 8.2 miliardë. Por a e patë o qytetarë se si e bëjnë? A e dëgjuat atë Gjylametin që njëherë e sikterisni, njëherë e ktheni që numëronte sa do marrin ministrat dhe zëvendësit? A e dëgjuat që të thotë kaq do marrë i riu, kaq do marrë pensionisti, kaq do marrë fermeri? Asnjë prej tyre. Sepse ekziston vetëm parajsa juaj e ndërtuar mbi vjedhjen, krimin. Unë erdha këtu, u lashë me disa emra, u gjeta me emra të tjerë. Ishte Edvin Droga, gjej Edvin Metamorfozën," tha Berisha.