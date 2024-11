Polici i Kuvendit dhunonte dhe abuzonte me fëmijët prej 8 vitesh, pas akuzave të bashkëshortes, çiftit iu hiqet kujdestaria e tre vajzave dhe djalit

GREQI- Opinioni publik në Greqi është tronditur ditën e djeshme pas zbulimit të torturave që dyshohet se tre vajza dhe një djalë që në moshën 5-vjeçare, kanë vuajtur nga babai i tyre. Ky i fundit shërbente si punonjës policie në sigurinë e Kuvendit grek që prej vitit 2019. Sipas hetuesve, ky person kishte probleme psikologjike, por gjithsesi ka arritur të mbante një post aq të rëndësishëm pa u vënë re prej vitesh.

"Në mëngjes ka veshur uniformën e përfaqësuesit të ligjit dhe në mbrëmje e ka hequr dhe ka treguar fytyrën e vërtetë.", shkruajnë mediat greke.

Rasti i rëndë doli në dritë, më 18 nëntor kur nëna e fëmijëve denoncoi bashkëshortin për dhunë në familje. Menjëherë është kryer procedura ligjore dhe punonjësi i policisë është arrestuar teksa ishte në detyrë duke ruajtur godinën kryesore të Kuvendit. Të nesërmen, më 19 nëntor, me vendim të gardës së Kuvendit, polici është përjashtuar nga shërbimi i sigurisë së Kuvendit, ndërsa më 20 nëntor organet kompetente i kanë shqiptuar një vit burg me kusht.

Pas akuzës që i rëndonte, punonjësi i policisë dyshohet se i ka thënë nënës së tij se do të vriste veten, për pasojë autoritetet e kanë dërguar në spitalin psikiatrik të Ushtrisë. Menjëherë pas burgosjes së tij në spitalin psikiatrik më 20 nëntor, bashkëshortja e tij vizitoi sërish komisariatin duke shtuar ankesat fillestare për dhunë në familje dhe akuzat e rënda për përdhunimin e fëmijëve të tyre nga i shoqi.

Pretendimet e bëra nga bashkëshortja e tij, gjithashtu punonjëse policie, janë të dyshimta. Sipas fjalëve të saj, nga viti 2016 e deri më tani në nëntor, punonjësi i policisë dyshohet se e ka detyruar me dhunë fizike të ngacmojë seksualisht fëmijët e tyre, ndërkohë që ai ka parë apo edhe marrë pjesë në akte.

Në të njëjtën kohë, oficeri i policisë dyshohet se ka abuzuar me tre vajzat e tij që nga mosha e vogël 5-vjeçare dhe me rritjen e tyre ka arritur deri në atë pikë sa t’i përdhunojë. Dhe si të mos mjaftonte kjo, ai dyshohet se e ka detyruar edhe djalin e tij të kryejë marrëdhënie seksuale me motrat e tij.

Kjo ngjarje e tmerrshme ka çuar në një procedurë të re para hetimore dhe gjithashtu në heqjen e kujdestarisë së fëmijëve nga prindërit, pasi u bënë akuza të ndërsjella mes bashkëshortëve. Ndërkohë raportohet se tre vite më parë, teksa ndodhej në shtëpinë ku jetonte familja, djali kishte rënë nga kati i 4-të dhe tashmë autoritetet po e shqyrtojnë këtë rast, për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për aksident apo diçka tjetër.