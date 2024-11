Kontakti Ronaldo-Iuliano, si e sheh Moratti pas 30 vitesh: As me VAR nuk do të na e jepnin penallti…

Ish-presidenti legjendar i Interit, Massimo Moratti, dha një intervistë për “Radio Kiss Kiss Napoli”, ku foli për tema të ndryshme që lidhen me botën e futbollit. Ai u rikthye tek episodi i famshëm Ronaldo-Iuliano në ndeshjen ndaj Juventusit, në vitin 1998. Ish-padroni zikaltër komentoi gjithashtu se si mund të kishte ndikuar përdorimi i VAR-it në atë kohë për momentin e diskutueshëm në fjalë.

Moratti u pyet edhe nëse do të kishte ndryshuar historia, duke pasur Maradonën tek Interi dhe Ronaldon te Napoli: “E dua shumë Ronaldon. Me Diegon isha mik, gjithmonë ka qenë korrekt dhe i sjellshëm me mua. T’i kisha të dy bashkë do të ishte fantastike, por jam krenar që solla Ronaldon tek Interi”.

Referuar kontaktit Ronaldo-Iuliano, ish-presidenti zikaltër shprehu dyshimin e tij edhe ndaj teknologjisë: “Edhe me VAR mendoj se nuk do të na jepej penallti. Në atë kohë, arbitrat ishin të orientuar nga një anë e caktuar. Teknologjia ndihmon, por gjithmonë janë njerëzit ata që vendosin”.

Fjalët e tij rihapin një debat të vjetër, por që mbetet ende i freskët në kujtesën e tifozëve të Interit dhe Juventusit, duke rikujtuar edhe një herë tensionin dhe rivalitetin historik mes dy klubeve.