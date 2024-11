Fonseca: Kam përdorur dy strategji me Leaon. Njëra nuk funksionoi me të, tjetra po…

Pas dy barazimeve të fundit kundër Cagliarit dhe Juventusit, që e kanë dëmtuar rëndë renditjen e Milanit, Paulo Fonseca përgatitet për sfidën ndaj Empolit, duke e bërë të qartë se gabimet nuk janë më të lejueshme: "Nuk ndiej më shumë presion se zakonisht. Kundër Empolit, e dimë që duhet të fitojmë".

Leao titullar: "Kam përdorur dy strategji me të. Njëra nuk funksionoi, tjetra po. Tani është më mirë ta kemi në fushë, ekipi ka nevojë për këtë Leao. Jam i kënaqur me reagimin e tij ndaj ‘përjashtimeve’ (uljeve në stol), por tani dua vazhdimësi".

Rreth ekuilibrit dhe mbrojtjes: "Kundër Juventusit patëm më shumë organizim, ndërsa ndaj Slovanit tranzicione të shpejta. Problemet në mbrojtje vijnë nga lexime të gabuara, ose gabime individuale. Jemi mbrojtja e pestë më e mirë në kampionat dhe shpesh problemet fryhen më shumë se ç’duhet".

Milani me dy sulmues: "Kjo mbetet një mundësi. Do ta bëj kur të përballem me një strukturë që e kërkon këtë qasje sulmuese".

Presioni i madh dhe rotacioni: "Presioni është pjesë e punës në një klub si Milani. Nëse nuk e duam këtë presion, nuk mund të jemi në këtë nivel. Përsa i përket rotacionit, kemi shumë ndeshje dhe nuk mund të luajmë gjithmonë me të njëjtët lojtarë".

Situata e Bennacer dhe renditja: "Presim që Bennacer të rikthehet në gjysmën e dytë të sezonit dhe të jetë i rëndësishëm për ne. Sa për renditjen, në fund të sezonit do të jemi përpara disa skuadrave që tani janë mbi ne. Duhet vetëm kohë dhe punë".