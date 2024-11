Ronaldinho: Tifozët e Milanit më kanë dashur edhe si kundërshtar, negociova transferimin tek Interi

“Magjistari” i topit, Ronaldinho, u rrëfye për shumë gjëra në kanalin Twitch, "Champions Lounge". Veç top-formacionit të tij ideal, në të cilin nuk e përfshin veten, legjenda braziliane ndalet edhe te tema të tjera interesante:

"Kam qenë një lojtar i lumtur. Kam bërë atë që më pëlqente më shumë dhe falë Zotit ia kam dalë. Të luaja futboll ishte gjëja që doja më shumë në botë. Sot ka shumë futbollistë që më bëjnë të buzëqesh, më japin gëzim. Messi, Neymar…, shumë lojtarë janë të shkëlqyer.

Futbolli është gjithmonë i bukur, nuk ka rëndësi se cila është ndeshja ose ku je. Gjithmonë të emocionon, të bën të ëndërrosh. Për mua, Roberto Baggio ishte numri 10 më i mirë mes italianëve. Më pëlqente shumë. Mes mbrojtësve, Cafu, edhe në stërvitje më ka vënë gjithmonë në vështirësi, një nga më të fortët. Pastaj Maldini, një lider.

Neymar është një mik i madh, një nga lojtarët më të mëdhenj, që e vendos përkrah Messit, Pelé dhe shumë të tjerëve. Ka bërë shumë gjëra të bukura për futbollin. Vinicius Jr. mund të jetë pasardhësi im, është një mik i imi, tani për tani braziliani më i fortë në botë. Ta shohësh duke luajtur është një kënaqësi.

Lamine Yamal mund të ndjekë rrugën e më të mëdhenjve, por nuk është e lehtë. Ne jemi këtu për ta parë dhe mbështetur, që të bëjë mirë për futbollin dhe Barcelonën. Ka cilësi dhe unë e mbështes. Tek Milani, tifozët më kanë trajtuar gjithmonë shumë mirë, edhe para se të vishja fanellën kuqezi.

Edhe kur luaja me Barcelonën kundër Milanit, më duartokisnin dhe jepnin dashuri. Me Allegrin kam pasur gjithmonë një marrëdhënie shumë të mirë, është trajner i shkëlqyer. Nuk kam pasur asnjë problem me të. Kam luajtur kudo ku kam ëndërruar të luaj.

Dikur bisedova shumë me Interin, kur isha akoma në Meksikë dhe luaja. Në atë moment marrëveshja dhe transferimi te zikaltrit ishte i vështirë. Sidoqoftë, Interi është një ekip i shkëlqyer, kështu që gjithmonë është kënaqësi kur merr ofertë nga një klub si ai.

Në formacionin tim ideal 4-3-1-2, portier do të ishte Dida. Mbrojtësi i djathtë do të ishte Cafu, i majti Roberto Carlos. Dy qendërmbrojtësit, Paolo Maldini dhe Rafa Marquez. Si “playmaker” do të ishte Thiago Motta, ndërsa dy mesfushorët do të ishin Deco dhe Andrea Pirlo. Numri 10 nuk do të isha unë, do të ishte Leo Messi. Dy sulmuesit, Ronaldo dhe Romario".