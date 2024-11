125-vjetori, Laporta: Barcelona i bën ëndrrat realitet, do të kemi stadium për më shumë se 100.000 tifozë

Joan Laporta, presidenti i Barcelonës, mbajti një fjalim emocionues me rastin e 125-vjetorit të klubit, në “Gran Teatre del Liceu”. Aktiviteti përfshiu një reflektim mbi historinë e klubit dhe homazh për themeluesin Hans Gamper, me momente që theksuan evolucionin unik të Barcelonës.

Laporta diskutoi me krenari vizionin për të ardhmen e Barcelonës, veçanërisht duke iu referuar rinovimit të ikonikut ‘Camp Nou’, i cili do të bëhet stadiumi më i madh në Europë pasi të përfundojë, me kapacitet për më shumë se 100.000 spektatorë.

Në fjalimin e tij, Laporta theksoi trashëgiminë e klubit, duke kujtuar momentet kyçe historike: nga vizionarët që e themeluan Barçën, deri te luftërat që klubi ka kaluar gjatë Luftës Civile Spanjolle. Natyrisht, nuk mbetëm pa u evidentuar sukseset nën drejtimin e Johan Cruyff dhe “Dream Team” të tij. Laporta vlerësoi gjithashtu kontributet e lojtarëve të mëdhenj si Messi, Koeman dhe Xavi, duke thënë se suksesi i klubit aktual është rezultat i udhëheqjes së Xavit.

Laporta gjithashtu foli me ngrohtësi për lidhjen e klubit me tifozët, duke theksuar rëndësinë e besnikërisë dhe lidhjet e thella që ka Barça me Katalonjën. Aktiviteti u ndoq nga rreth 2000 mysafirë, duke përfshirë futbollistë të njohur, ish-lojtarë dhe figura nga kultura e politika. Në ceremoni u theksua ndikimi i madh që ka Barça jo vetëm në nivel lokal, por edhe global.

Fjalimi përfundoi me një thirrje për të vazhduar përqafimin e vlerave progresive të klubit, si lufta kundër dhunës në stadiume, promovimi i paqes dhe solidaritetit, duke siguruar që Barcelona të mbetet më shumë se një klub; simbol i unitetit dhe aspiratës për miliona njerëz në mbarë botën.