De Jong drejt lamtumirës nga Barcelona, klubi tërheq mbrapsht propozimin e rinovimit

"Ne do ta trajtojmë çështjen e rinovimeve të kontratave në kohën e duhur", – tha drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, pak ditë më parë. Një kohë, e duhura për rinovimin e Frenkie De Jong, e cila mund të mos arrijë kurrë.

Në fakt, sipas asaj që raportohet nga “Mundo Deportivo”, mesfushori holandez, i përdorur vetëm në 9 raste këtë sezon nga trajneri Hansi Flick, nuk është më prioritet për ekipin katalanas. Nën drejtimin e trajnerit gjerman, si treshe startuese e mesfushës blaugrana kanë “hedhur rrënjë” Marc Casado, Pedri dhe Gavi. Aq e vërtetë është kjo, sa klubi vendosi të tërheqë propozimin për rinovimin e kontratës me De Jong, të paraqitur muajt e fundit.

Në këtë pikë, shitja duket se është e vetmja rrugë përpara për ish-lojtarin e Ajax. Mbetet për t’u parë nëse do të hidhet në treg që në janar apo qershor 2025, duke qenë se kontrata e tij me blaugranët do të përfundojë verën e vitit 2026.