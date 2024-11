Sky ECC u ‘hap punë’ edhe bandave në Greqi. Nisin arrestimet e para në radhët e policisë, të përfshirë edhe shqiptarë

Policia greke ka zhvilluar operacionin e parë për zbardhjen e ngjarjeve që kanë dalë pas komunikimeve në platformën “Sky ECC”. Operacioni i parë ka çuar në arrestimin e një oficeri 42-vjeçar të anti-drogës që dyshohet se bashkëpunonte me trafikantët. Financimi i tij në baza mujore nga një rrjet ndërkombëtar droge për të dhënë informacion dhe për të shmangur arrestimin e anëtarëve të tyre u zbulua nga hetimi i shërbimit të Brendshëm.

Njëkohësisht është vërtetuar financimi i tij mujor, me qëllim informimin dhe mbulimin e veprimtarisë së paligjshme të rrjetit për të shmangur arrestimin e tyre. Gjithashtu është konstatuar se ai po tentonte të siguronte në baza mujore dhe për llogari të një të treti sasi të mëdha droge, si dhe të përfshinte persona në rrethin e tij të kontakteve në veprimtarinë e paligjshme të rrjetit. Mësohet se urdhër arreste janë lëshuar edhe ndaj dy trafikantëve, një shqiptar dhe një grek. Burime paraprake bëjnë me dije se grupi merrej me trafik kokaine dhe marijuane. Detaje në lidhje me këtë operacion pritet të publikohen në orët në vazhdim.

Burime policore bëjnë me dije se policia greke ka fituar akses në komunikimet “Sky ECC” në muajin prill 2024. Janë 4500 skedarë audio, 28 milionë sms dhe 250 000 foto me interes grek që tashmë janë në dispozicion të Drejtorisë së Menaxhimit të Analizës së Informacionit (DIDAP). Në muajin maj, një zyrtar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes së Qytetarit, i pyetur për këtë, sqaroi për “Kathimerini” se të dhënat dixhitale po analizoheshin, duke furnizuar me të dhëna të reja gjithsej 12 dosje hetimore (të vjetra dhe të reja) që kanë të bëjnë me rastet e korrupsionit, trafikut të drogës si dhe vrasjeve. Janë rreth 3000 përdorues të “Sky ECC” që kanë vepruar direkt ose indirekt në Greqi, përfshirë edhe qindra shtetas shqiptarë.