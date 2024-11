Rrëfimi prekës i babait të Luis Meçes: ‘Djali do të bëhet futbollist. Ka premtuar që gjysmën e rrogës së parë do ia japë familjes së Martinit’!

TIRANË- Babai i Luis Meçjas, 14-vjeçarit që mbeti i plagosur në sherrin ku mbeti i vrarë Martin Cani, pranë shkollës “Fan Noli” ka folur mbrëmjen e sotme për mediat.

Teksa rrëfeu bisedën me djalin e tij, ai u përlot ku tha se Luisi do të bëhet futbollist, dëshirë e dyfishuar pas vdekjes së Martinit. Babai i Luisit tha për emisionin “Top Story” në Top Channel se 14-vjeçari ka premtuar se gjysmën e pagesës nga kontrata e parë që do firmosë si futbollist, do ja dhurojë familjes së Martinit.

“Patjetër që kam pasur mundësinë të flas më babanë e Martinit. Ai po e vuan shumë këtë pjesë. Nuk është në gjendje optimale. Sa herë që unë shkoj atje më thotë një fjalë “mendoj se do më sjellësh djalin”, dhe unë ndihem në siklet të madh.

Djali (Luisi) është futbollist dhe ka dëshirë që ta vazhdojë futbollin, tani ka një stimul të dytë pasi shoku i tij i skuadrës ka humbur jetën. Premtimi që ka dhënë djali është ky: Në kontratën e parë që unë do firmos, rroga e parë do i shkojë gjysma familjes së Martinit dhe gjysma për familjen time.”, rrëfeu babai i 14-vjeçarit.