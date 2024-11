Nxirrnin gurë dekorativë nga mali i Tomorrit, tre të arrestuar, në kërkim pesë administratorë subjektesh

BERAT- Tre persona janë arrestuar në Berat dhe pesë të tjerë janë vendosur në pranga pasi nxirrnin gurë dekorativë nga mali i Tomorrit. Mësohet se në pranga kanë rënë 42-vjeçari me iniciale F.L, 43-vjeçari me iniciale Sh.L dhe 49-vjeçari me iniciale B.L pasi janë konstatuar duke larguar mjetin ekskavatorë, të cilin e përdornin për të nxjerrë gurë dekorativë.

Nërkohë në kërkim janë shpallur pesë administratorë subjektesh pasi dyshohet se kanë nxjerrë pllaka guri dekorative nga mali i Tomorrit. Gjithashtu janë proceduar edhe dy persona të tjerë me detyrë Drejtor i AZDM Berat, dhe specialistë në AZDM Berat.

Njoftimi i policisë:

Gjithashtu janë referuar materialet në Prokurori për veprën penale "Shpërdorimi i detyrës", për Drejtorin dhe një Specialist të AZDM-së, Berat. Shërbimet e Policisë pas kontrollit të ushtruar ditën e djeshme, arrestuan në flagrancë të shtetasve: B. L., 49 vjeç, (administrator subjekti), F. L., 42 vjeç, (vëllai i administratorit), Sh. L., 43 vjeç, (kushëriri i tij), të tre banues në Berat. Gjatë kontrollit në zonën e mbrojtur të malit të Tomorrit, janë konstatuar duke larguar mjetin ekskavatorë, të cilin dyshohet se e përdornin për të nxjerrë gurë dekorativë.

Në përfundim të veprimeve të kryera për konstatimet gjatë kontrolleve të kryera ditën e djeshme, shërbimet e Policisë kanë shpallur në kërkim 5 administratorë subjektesh të tjerë, konkretisht shtetasit L. Q., E. Q., B.L., D. L., dhe N. T., pasi dyshohet se kanë nxjerrë pllaka guri dekorative, në zonën e mbrojtur të malit të Tomorrit.

Gjithashtu janë referuar materialet në Prokurori, ku ka nisur procedimi penal për shtetasit L. H., 36 vjeç, me detyrë Drejtor i AZDM Berat, dhe F. N., 55 vjeç, (specialistë në AZDM Berat), të dy banues në Berat.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme, për veprat penale "Dëmtimi i habitateve në zonat e mbrojtura", "Fshehje të ardhurave" dhe "Mospagimi i taksave".