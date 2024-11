Marchisio: Juventusit i duhet Skriniar dhe një sulmues për ta fituar titullin

Claudio Marchisio, ish-mesfushori i Juventusit, ka dhënë mendimet e tij për merkaton e ardhshme të bardhezinjve në një intervistë për “Gazzetta dello Sport”. Ai theksoi rëndësinë e janarit për të përcaktuar nëse skuadra do të jetë në garë për titullin apo jo: "Do të kuptohet në janar nëse skuadra e Thiago Motta do të luftojë për titull. Juventusi duhet të shfrytëzojë merkaton për të mbetur në garë me Interin, Napolin dhe Atalantën, skuadra që për momentin kanë diçka më shumë”.

Sipas Marchisio, për të forcuar skuadrën bardhezi janë të domosdoshëm një mbrojtës dhe një sulmues: "Duhet të paktën një mbrojtës dhe një sulmues, pavarësisht rikthimit të Milik, i cili nuk luan që nga qershori. Në janar duhet të zgjedhësh sigurinë, lojtarë të adaptuar tashmë me kampionatin. Skriniar duket profili ideal për mbrojtjen. Për sulmin? Kam besim tek Giuntoli, i cili ka treguar se ka ide dhe guxim".

Në lidhje me spekulimet për një transferim të Nicolò Fagioli te PSG, Marchisio theksoi: "Kjo varet nga dëshira e Nicolò dhe nevoja e Juventusit për të bërë para, që më pas të përforcojë mbrojtjen dhe sulmin në janar. Mesfusha është reparti më i mbipopulluar, Motta duket se ka gjetur ekuilibrin me Locatelli dhe Thuram. Më vjen keq, sepse e njoh Fagioli që nga të rinjtë, lidhja e tij me Juventusin është shumë e fortë".