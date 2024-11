28-Nëntori, Rama dhe Kurti takojnë nipin e Ismail Qemalit

Kryeministri Edi Rama dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti takuan disa qytetarë pas ceremonisë së ngritjes së Flamurit në Vlorë me rastin e 112 vjetorit të Pavarësisë. Kjo ceremoni zhvillohet në sheshin e Flamurit në Vlorë. Sikurse shihet dhe nga pamjet Rama së bashku me Kurtin, bisedojnë me nipin e Ismail Qemalit, Nedin Vlora.

Akti i Shpalljes së Pavarësisë përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Ai ishte fryt i përpjekjeve dhe i luftërave shekullore të shqiptarëve, për të mbrojtur tërësinë tokësore të atdheut dhe për të formuar shtetin e pavarur shqiptar. Me vendimin e Kuvendit të Vlorës, kombi shqiptar fitoi të drejtën e tij të pamohueshme për të qenë i lirë e i pavarur, krahas kombeve e popujve të tjerë të Europës.