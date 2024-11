Bayern Munich, tifozët gjermanë shpërthejnë kundër Al-Khelaifi: Vafsh në djall, plutokrat i futbollit!

Gjatë ndeshjes mes Bayern Munich dhe PSG, që përfundoi 1-0 për vendasit, në shkallët e “Allianz Arena” të Mynihut u zhvillua një protestë nga tifozët vendas kundër presidentit të klubit francez, Nasser Al-Khelaifi.

Në mesin e pjesës së parë, në "kurbën jugore" të stadiumit, ku ndodhej tifozëria bavareze, u shfaqën disa pankarta kundër sheikut. Në një prej tyre shkruhej: “Ministër, pronar i klubit, zotërues i të drejtave televizive, anëtar i komitetit ekzekutiv të UEFA-s dhe president i ECA-s: të gjitha këto njëkohësisht?” Më poshtë ishte mbishkrimi: “Futbolli është imi? Fuck Off plutokrati Al-Khelaifi!”

Sa i përket ndeshjes, Bayern Munich fitoi ndaj PSG, me parizienët që luajtën me 10 lojtarë në pjesën e dytë, pas daljes me karton të kuq të Dembele. Skuadra e Kompany shënoi në pjesën e parë me Kim. Tashmë është ndërlikuar shumë situata e PSG në Champions League, pasi ka vetëm me 4 pikë në 5 ndeshje, teksa kanë mbetur edhe 3 ndeshje për t’u luajtur. Për Bayern Munich, kjo fitore sjell qetësinë. sepse ngjitet në 9 pikë.