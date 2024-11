Motta lartëson blerjen e verës: Më jep qetësi, e kam të vështirë ta zëvendësoj

Pas barazimit pa gola me Aston Villa, Thiago Motta e sheh gotën gjysmë plot dhe shikon përpara: "Morëm një pikë duke luajtur në mënyrë kompakte dhe me ekuilibër. I kemi lejuar shumë pak mundësi kundërshtarit, por edhe krijuam pak.

Ishim të kujdesshëm të mos i jepnim Aston Villës atë që kërkonte. Kishim gjithashtu një mundësi të madhe me Conceicao. Në total ishte një paraqitje e mirë, do të vazhdojmë të luftojmë për kualifikimin".

Motta bëri disa komente edhe për sfidat e ardhshme në Ligën e Kampionëve: "Presim Manchester City në shtëpi, sfidojmë Club Brugge jashtë dhe ndeshjen e fundit me Benfica në stadiumin tonë. Është një moment i rëndësishëm ku duhet të luajmë çdo ndeshje në maksimum, duke provuar gjithmonë të fitojmë.

Do të bëjmë llogaritë në ndeshjen e fundit, nëse do të jetë e nevojshme. Ka ende shumë ndeshje për t’u luajtur, në kampionat, Champions dhe Kupën e Italisë. Ne do të luajmë gjithmonë për të fituar".

Sa i përket paraqitjes së Koopmeiners, Motta u shpreh i kënaqur: "Po luan në një pozicion jo të lehtë, veçanërisht në ndeshje si kjo, kundër një skuadre që përpiqet të pengojë manovrimin mes linjave. Kur tërhiqet më prapa dhe sheh më shumë lojën, ndihet më i qetë.

Në këtë moment, ai duhet të japë kontributin e tij edhe në fazën më ofensive. Mund ta bëjë këtë, sepse ka cilësi, mund edhe të shënojë. Është një lojtar special, ndryshe nga të tjerët, mund të luajë në shumë role. Jep shumë për ekipin dhe di çfarë duhet bërë në çdo moment të ndeshjes. Më jep qetësi dhe është e vështirë ta zëvendësosh".