Capello e konsideron Real Madridin një ‘ekip që nuk ekziston’: Mbappé, si grerëza në fole…

Real Madridi është në krizë rezultatesh në Ligën e Kampionëve, me vetëm 6 pikë në 5 ndeshjet e para. Pas humbjeve me Lille dhe Milanin, erdhi një tjetër disfatë kundër Liverpool-it, mbrëmë në “Anfield”, me rezultatin 2-0.

Mbappé ishte protagonist negativ i të bardhëve, pasi humbi një penallti, kur rezultati ishte 1-0 për vendësit. Fabio Capello, nga studiot e “Sky Sport”, tha: "Real Madridi është një ekip që nuk ekziston, luan me ndonjë shkëlqim të rrallë dhe jo si sezonin e kaluar.

Mbappé duket si një grerëz në fole, shumë gjëra janë zhdukur nga performanca e tij. Pashë një Liverpool të madh kundër Real Madridit, duke treguar se e meriton vendin e parë si në Ligën e Kampionëve, ashtu edhe në Premier League".