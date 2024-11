Përplaset nga makina, humb jetën një grua në Kosovë

Klinë – KOSOVË- Një aksident i rëndë ka ndodhur ditën e sotme në Kosovë, ku si pasojë ka humbur jetën një grua. Mësohet se një makinë ka përplasur një këmbësore në fshatin Drenoc të Klinës, teksa ishte duke kaluar rrugën bashkë më bashkëshortin e saj. E plagosura është dërguar në Emergjencë e Spitalit Rajonal të Pejës, por ka ndërruar jetë si pasojë e lëndimeve të marra. “Sot rreth orës 17:10 minuta në magjistralen Prishtinë-Pejë në fshatin Drenoc të Klinës ka ndodhur një aksident dhe si shkak i aksidentit një këmbësore është goditur nga një veturë. Të lënduarën e kanë dërguar në Emergjencë e Spitalit Rajonal të Pejës, por ka ndërruar jetë si shkak i lëndimeve të marra”, ka deklaruar Gashi, duke shtuar se vdekjen e viktimës e ka konfirmuar mjeku kujdestar. Pejë, 27 Nëntor 2024 Ju informojmë se me datë 27 Nëntor 2024, rreth orës 17:10, Policia është informuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në fshatin Drenoc-Klinё. Nё vendin e ngjarjёs kanё dalё njёsitet kompetente tё Njesitit Rajonal tё Komunikacionit Rrugor (NJRKRR). dhe Prokurori i shtetit. Nё kёtё aksident ishin tё përfshirë, njё automjet me targa vendore dhe njё kёmbёsor, dyshohet se deri te aksidenti ka ardhё pёr deri sa drejtuesi i automjetit ishte duke qarkulluar nё rrugën Pejë – Klinë pikrishtë në fshatin Drenoc- Klinë, viktima gjatë kalimit të rrugës ishte goditur nga i dyshuari nga pa kujdesia me ç’ rast viktimës i shkakton lëndime. Viktima menjiherë dërgohet për në Emergjencën e Spitalit Rajonal në Pejë, dhe pasë tretmanit mjekësorë mjeku kujdestarë e ka konstatuar vdekjen e viktimës: Me urdhër të Prokurorit shtetit trupi i pa jetë i viktimës dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, për Obduksion, ndёsa i dyshuari dёrgohet nё mbajtje pёr 48- orё.

