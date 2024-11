Përplasen dy automjete në Rrugën e Kombit, 4 persona përfundojnë me urgjencë në spital

Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në Kukës. Mësohet se dy automjete janë përplasur në dalje të Rrugës së Kombit. Sipas pasojë e përplasjes janë plagosur dy shoferët e mjeteve dhe dy pasagjerët që ndodhenin në njërën prej makinave. Të plagosurit janë transportuar menjëherë në urgjencën e Kukësit, ku aktualisht janë jashtë rrezikut për jetën. Policia dhe grupi hetimor po kryejnë veprimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

