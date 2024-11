‘U krye dhe kjo punë’! U lirua nga ‘arresti i shtëpiak’, reagon për herë të parë Berisha

Ish-kryeminsitri Sali Berisha ka mbajtur ditën e sotme një fjalim para selisë së PD-së, për herë të parë pas 331 ditësh.

Ai u lirua sot nga “arresti i shtëpisë” dhe ndalesa e parë ishte selia blu, ku u prit nga shumë mbështetës.

“Të dashur miq, u krye dhe kjo punë! Piramida më e madhe e mashtrimit në historinë e botës pas LIIB. Përshëndes çdo shqiptar me mirënjohje më të madhe. Sot Shqipëria u ndriçua nga rrezet e pandalshme të demokracisë. Sot, është dita kur monstra e demokracisë Edi Rama dhe Xhorxh Soros dështuan përfundimisht, në tentativën e tyre për të shkatërruar opozitën shqiptare me grushtin e shteti që i bënë asaj. Sot sakrifica e 331 ditëve, mundi i 3 viteve triumfoi dhe u shpërblye. Pas një kohe të gjatë që Shqipëria nuk sheh një ditë të mirë, që është e zhytur në errësirë. Sot është një ditë e mirë për opozitarët. Sot është një ditë e mirë dhe për kundërshtarët e opozitës, sepse sot nuk fitoi vetëm Berisha, por edhe e vërteta, drejtësia, Shqipëria. Tani e tutje, sulmi ndaj krimit do jetë kryefjala. Ka edhe disa mesazhe të rëndësishme që duhet tu them shqiptarëve.”– tha Berisha.