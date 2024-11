10 pikë në 4 ndeshjet e para të grupit, Inzaghi: Duam t’i shkojmë Champions-it deri në fund

Pas fitores 5-0 ndaj Veronës, zikaltrit rikthehet në skenën europiane për t’u përballur me Leipzig në “San Siro”. Ndeshje kjo e planifikuar për të martën, në orën 21:00.

Interi mbërrijnë në këtë ballafaqim me shumë besim, duke pasur parasysh 9 fitoret në 11 ndeshjet e fundit të luajtura dhe mbi të gjitha ecurinë pozitive në Champions League, që e sheh skuadrën e Simone Inzaghit aktualisht në ritëm të plotë për kualifikim direkt në 1/8 finale.

Interi ka fituar 10 pikë në 4 ndeshjet e para të grupit. Një fitore sonte ndaj Leipzig-ut do të ishte hap shumë i rëndësishëm, nëse jo vendimtar, drejt ngjitjes në 8 vendet e para. Më poshtë janë deklaratat e Inzaghit në konferencën për media:

"Leipzig është një ekip cilësor, në 4 ndeshjet e luajtura në Champions meritonte më shumë. Gjermanët kanë lojtarë të shkëlqyer dhe renditja e tyre nuk pasqyron mënyrën se si kanë luajtur. E dimë që do të përballemi me një skuadër të fortë.

Lidhur me formacionin kam disa dyshime. Frattesi ka një problem në kyçin e këmbës, mes Bisseck dhe Bastoni do të shoh cilin të aktivizoj. Taremi e dinte që duke ardhur tek Interi do të kishte konkurrencë më të madhe, duhet të vazhdojë të punojë siç po bën.

Interi, skuadra më e mirë në botë sipas statistikave? Kjo të bën të ndihesh mirë, por gjithsesi është vetëm një statistikë. Ne punojmë për të fituar dhe për t’i dhënë kënaqësi klubit e tifozëve. Duhet të vazhdojmë të punojmë fort, veçanërisht në momentet pozitive, për të shtyrë përpara dhe për t’u përmirësuar më tej.

Kërkojmë të shohim ku mund të bëjmë më mirë. Të dielën shënuam 5 gola në pjesën e parë, por patën shpërqendrime që mund të na kushtonin shtrenjtë. Sezoni i kaluar ishte një gjë, ndërsa ky aktuali është plot me sfida.

Pritshmëritë nga Leipzig? Prej 6 vitesh ata luajnë në Champions, në Bundesligë kanë një nga mbrojtjet më të mira. Është një ekip cilësor, në 4 ndeshjet e Champions ka merituar më shumë.

Bindja jonë është për t’i shkuar Champions-it deri në fund. Mbi të gjitha, kjo është dëshira, por e dimë që edhe ekipet e tjera kanë të njëjtin qëllim. Kemi bërë 4 ndeshje të mira, por na presin edhe 4 të tjera ku duhet të marrim pikë.

Do të përballemi me dy ekipet gjermane që kanë bërë mirë për vite me radhë dhe dy ndeshjet e fundit i kemi në janar. Duhet të vazhdojmë rrugën duke parë drejt Leipzig, pa menduar për kampionatin.

Më konsiderojnë një nga trajnerët më të mirë në botë? Kam pasur fatin të jem në një klub të rëndësishëm dhe të gjej një grup djemsh me talent, që gjithmonë më kanë mbështetur. Jam i vetëdijshëm për kritikat që mund të vijnë për formacionet ose zëvendësimet e gabuara, por duhet t’i pranosh si pjesë e lojës. Shpresoj vetëm të vazhdoj të bëj histori me këtë klub".