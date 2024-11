Horoskopi i Paolo Fox, e martë 26 nëntor 2024

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike e ditës së sotme e martë 26 nëntor 2024 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, përkthyer nga noa.al.

Lexoni edhe: Horoskopi ditor nga Branko, 26 nëntor 2024: yjet e ditës së martë

Dashi

Dita nis me hënën kundër, dhe kjo tregon lodhjen që ndjen. Je shumë i zënë dhe i rraskapitur. Kush ka punë private ose është profesionist i pavarur nuk ndalon, edhe pse gjithçka duket më e lodhshme. Është më mirë kjo lëvizje sesa një situatë e qetë. Megjithatë, duhet të bësh kujdes me dashurinë, sepse mund të ndjesh nevojën për të marrë distancë – jo gjithmonë për shkak të një krize.

Demi

Duhet të përballesh me të shkuarën. Vera ishte e vështirë, sidomos për ndjenjat. Tani duhet të mendosh për ndryshime në aspektin ekonomik dhe profesional, sidomos për ata që kanë një biznes. Gjithashtu, dashuria duket më e favorshme. Kush është i vetëm ose i ndarë mund të gjejë dikë të ri. Por mos u dorëzo tani, pasi gjërat mund të përmirësohen.

Binjakët

Është një moment i mirë për të forcuar dashurinë dhe miqësitë. Jeta profesionale po ecën mjaft mirë, por duhet të jesh i kujdesshëm, sepse Merkuri është kundër dhe mund të të sjellë mosmarrëveshje. Kujdesu që të mos u besosh të gjithëve. Në përgjithësi, dita është pozitive për të bërë plane të reja.

Gaforrja

Ke një ndjesi melankolie që vjen papritur. Edhe në kohët më të mira ka momente reflektimi. Duhet të bësh kujdes me provokimet dhe xhelozinë në marrëdhëniet personale. Përsa i përket punës, ka përmirësime, dhe mund të arrish rezultate të mira nëse nuk dorëzohesh. Bëj vend për kreativitetin.

Luani

Duhet të hedhësh pas krahëve njerëzit që nuk të mbështesin. Nëse një projekt është ndalur, ndoshta nuk ja vlente. Ka një atmosferë rinovimi, dhe çdo gjë që do të nisësh nga sot e tutje do të të sjellë sukses. Në dashuri, kujdes nga distancat emocionale, sepse dhjetori do të jetë një muaj vendimtar për marrëdhëniet.

Virgjëresha

Ke shumë energji dhe gjithmonë kërkon projekte të reja. Por ka ende disa paqartësi, sidomos deri në janar. Për momentin, është e rëndësishme të mos shtysh takimet dhe vendimet. Në dashuri, është koha për të ndërtuar marrëdhënie të qeta dhe të mbështetura.

Peshorja

Dita është e mirë. Hëna është në shenjën tënde dhe Marsi nuk është më kundër. Ky është momenti për të ndjekur projekte të rëndësishme. Në dashuri, duhet të lësh pas zhgënjimet e së shkuarës. Dhjetori mund të sjellë njohje të reja dhe emocione pozitive.

Akrepi

Ka një ndjesi rinovimi dhe mundësi të mira që po afrohen. Në dashuri, mund të afrohesh me dikë që të intereson, por sot është më mirë të shmangësh polemikat. Në vitin 2025 do të kesh shumë mundësi të rëndësishme për të përparuar.

Shigjetari

Merkuri në shenjën tënde të ndihmon të vlerësosh projekte të reja. Por duhet të shmangësh konfliktet dhe të bësh kujdes me çështjet ligjore dhe financiare. Dashuria do të jetë më e thjeshtë pas disa ditësh, ndërsa dhjetori premton më shumë kënaqësi në punë.

Bricjapi

Venusi të sjell shumë ndjesi të forta në dashuri. Edhe pse dukesh i ftohtë dhe i distancuar, ke nevojë për lidhje të thella. Fundjava mund të të ndihmojë të rikuperosh një marrëdhënie të rëndësishme. Kujdes nga lodhja fizike dhe stresi.

Ujori

Mund të kesh pasur diskutime në familje, veçanërisht për blerje të mëdha. Në punë, duhet të tregohesh i duruar dhe të mbrosh idetë e tua. Në dashuri, Venusi sjell ndjenja të ndërsjella dhe mundësi të mira brenda pak javësh.

Peshqit

Disa situata në punë të duken të lodhshme, por duhet të kërkosh zgjidhje dhe burime të reja. Në dashuri, gjërat po ecin mirë falë Venusit. Shmang polemikat dhe përqendrohu në marrëdhëniet me njerëzit që ndihen afër teje. Fundjava do të jetë më pozitive.

Lexoni edhe: Horoskopi ditor nga Branko, 26 nëntor 2024: yjet e ditës së martë