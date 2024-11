Laert Vasili: Jam i dashuruar me një prostitutë!

I ftuar në episodin e podcast-it ‘Flet’ të Ilisa Agollit do të jetë aktori i mirënjohur, Laert Vasili. Me një karrierë shumë të gjatë dhe të vlerësuar në industrinë kinematografike, Laerti vjen ndryshe këtë herë përpara dashamirësve, ku do të shohin edhe një anë tjetër të tij. Në një video promo të shkurtër shkëputur nga kjo intervistë, aktori ka hapur zemrën dhe ka folur për dashurinë, madje është edhe i prekur nga kjo ndjenjë. I pyetur nëse do të dashurohej me një prostitutë, ai u përgjigj:

Jam i dashuruar me një prostitutë… Më pëlqeu shumë. Ishte shumë e bukur…dhe e doja shumë.

Është i dashuruar Laerti?

Laert Vasili: Po!

Ilnisa Agolli: Me prostitutën?

(Laert Vasili pohon me kokë)

Ilnisa Agolli: Ende?

(Laert Vasili pohon sërish)