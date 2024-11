E goditi me kokë në finale, reflekton Materazzi: Jam gati të flas dhe bëj paqe me të, Zidane është legjendë futbolli

Goditja me kokë e dhënë nga Zinedine Zidane ndaj Marco Materazzit, natën e famshme të Berlinit, më 6 korrik 2006, në finalen e Kampionatit Botëror midis Francës dhe Italisë, mbetet në histori, si për mirë, ashtu edhe për keq. Nga njëra anë, triumfi i Kupës së Botës për Italinë e Lippit, ndërsa nga ana tjetër, faqja e errët e sportit, ku ylli nga Marseja shënoi një njollë në karrierën e tij të ndritur si futbollist.

Ajo skenë i dha fund edhe karrierës së “Zizou” si futbollist profesionist. Një karton i kuq i drejtpërdrejtë dhe i merituar për ndërhyrjen e qëllimshme dhe të rrezikshme ndaj ish-mbrojtësit të Interit, një ngjarje që ndodhi më shumë se 18 vite më parë. Megjithatë, episodi është rikthyer në vëmendje nga njëri prej protagonistëve, Materazzi (i njohur si Matrix), i cili në një intervistë për “Lucky Block” ka propozuar që të lihen gjërat pas.

Ish-futbollisti italian është i gatshëm të kontaktojë me Zidane. Një propozim i papritur që, deri më sot, nuk ka marrë përgjigje publike nga francezi. Ndërkohë, Materazzi ka treguar: "Që nga ajo ditë nuk kam folur me Zinedine Zidane.

Në fakt, nuk kisha folur me të as më parë, nuk kam folur as pas goditjes me kokë. Nuk kemi asnjë marrëdhënie. Ai është një legjendë e futbollit, kam shumë respekt për të si ish-llojtar dhe trajner, duke fituar tri Liga të Kampionëve radhazi. Nuk kërkoj më justifikime, por tani që kanë kaluar kaq shumë vite, do të isha i gatshëm të flisja me të. Nuk do të kishte asnjë problem".

Edhe pse nuk ka ardhur ende një përgjigje për propozimin e Materazzit, francezi Zidane ishte kërkuar falje për incidentin në atë kohë: "U pa nga dy ose tre miliardë njerëz në televizion, edhe miliona fëmijë po e shikonin. Ishte një gjest i papranueshëm, dhe për ta, si dhe për njerëzit që punojnë në arsim, të cilët duhet t’u mësojnë fëmijëve çfarë të bëjnë dhe çfarë të mos bëjnë, dua të kërkoj falje".