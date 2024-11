Salah nuk e fsheh më zhgënjimin ndaj Liverpool-it: Nuk kam marrë asnjë ofertë për rinovim

Mohamed Salah thotë se ende nuk ka marrë një ofertë zyrtare për rinovim nga Liverpool-i, edhe pse kontrata ekzistuese i skadon në qershor 2025. Pra, nga janari, “Faraoni” është i lirë të negociojë dhe firmosë parakontratë me cilindo klub që të dëshirojë.

Marrëveshja aktuale e sulmuesit skadon në fund të sezonit dhe e ardhmja e tij është gjithnjë e më e pasigurt te “Reds”. Salah, i cili ka shënuar 223 gola në 367 ndeshje për Liverpool-in që kur erdhi nga Roma në vitin 2017, lë të kuptohet se dëshiron të qëndrojë në “Anfield”, por askush nga klubi nuk po bën gjë për rinovimin e tij:

"Jemi pothuajse në dhjetor dhe ende nuk kam marrë asnjë ofertë për rinovim. Ndoshta jam më pranë largimit sesa qëndrimit… Kam qenë këtu për shumë vite dhe nuk ka klub si ky, por çështja nuk është plotësisht në duart e mia. Siç thashë, jemi afër dhjetorit dhe nuk kam dëgjuar ende asgjë për të ardhmen time. I dua tifozët dhe ata më duan mua, por nuk vendosim ne. Tani për tani po presim, le të shohim. Sigurisht, është zhgënjyese të mos kem marrë ende një ofertë.

Për momentin, jam i fokusuar te loja. Këtë sezon synojmë të fitojmë Premier League dhe, shpresojmë, Champions League. Jam i zhgënjyer për mungesën e rinovimit, por do të shohim. Jam profesionist, të gjithë mund ta shohin etikën time të punës. Dua të vazhdoj në nivelet më të larta, sa më gjatë të jetë e mundur. Do të jap më të mirën, sepse kjo është mënyra se si funksionoj unë. Pastaj, do të shohim se çfarë mund të ndodhë".

Rreth zërave se mund të transferohet në Arabinë Saudite, egjiptiani u përgjigj shkurt: "Nuk dua të flas për këtë tani. Jam i fokusuar vetëm te skuadra ku bëj pjesë".