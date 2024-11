Përplasje mes dy mjeteve në Lezhë, dy shoferët dhe pasagjeri në spital (Pamje nga vendngjarja)

Aksident në Lezhë. Përplasen dy mjete, tre persona në spital

‘Rreth orës 21:30, në Ishull- Lezhë janë përplasur automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin T. K., me automjetin tip “Golf” me drejtues shtetasin J. B.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve dhe pasagjeri në automjetin tip “Benz”, të cilët ndodhen në spital, në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rethanave dhe shkakut të aksidentit’, informon policia Lezhë.