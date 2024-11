Meteorologia Porja: Javën e ardhshme do të ketë rritje të temperaturave

Meteorologia Lajda Porja ka thënë për “Shqipëria Sot” se javën e ardhshme do të kemi rritje të temperaturave deri 20 gradë. Ajo ka theksuar se ditën e hënë do të kemi që në mëngjes një rritje të temperaturave.

Sipas Porjas, ditët e fundit të muajit dhjetor do të jenë stabël dhe do të karakterizohen nga një mot i qendrueshëm.

“Lajmi është se do të kemi rritje të temperaturave. Ditët e fundit të dhjetorit do të jenë më stabël. Ditën e nesërme do të kemi rritje të temperaturave në mëngjes me 3 gradë. Zonat malore do të mbeten nga -1, në -2.

Temperaturat e larta do të kthehen në javën e fundit të dhjetorit. Java e fundit me mot të qendrueshëm dhe kthjellime.

Theksojmë që ky në nëntor ka rezultuar më i ngrohtë me gjithë copëzat e tij”, tha ndër të tjera Porja.