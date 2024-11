Justin Sun: Kush është djali i çuditshëm që bleu një banane për 6.2 milionë dollarë?

Justin Sun është një sipërmarrës kinez dhe entuziast i kriptomonedhave i njohur për themelimin e platformës blockchain TRON

Komediani i artit konceptual, Mauricio Cattelan, u bë i famshëm pasi një banane e ngjitur në mur me shirit ngjitës, i është shitur për 6.2 milionë dollarë astronomike biznesmenit kinezo-amerikan Justin Sun, duke ngritur pyetjen se kush është ky… dashnor i frutave të verdha.

I lindur më 30 korrik 1990, në Xining, Qinghai, Kinë, Shan është bërë një figurë e shquar në botën e teknologjisë, duke fituar një reputacion si një sipërmarrës i guximshëm me mendim inovativ.

34-vjeçari ka një diplomë bachelor në histori nga Universiteti i Pekinit dhe një diplomë Master i Arteve në studimet e Azisë Lindore nga Universiteti i Pensilvanisë. Ai gjithashtu studioi në Qendrën Kërkimore të Sipërmarrjes në Zhejiang Hupan të Jack Ma dhe investoi herët në bitcoin.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C