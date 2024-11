Edhe në Kategorinë e Tretë me Manchester City…; klauzula e Guardiolës në kontratën e tij të re

Rinovimi i kontratës së Pep Guardiolës me Manchester City është një fakt, i zyrtarizuar tashm. Trajneri katalanas e ka zgjeruar kontratën e tij me klubin anglez edhe për dy sezone, deri në qershor 2027. Nëse i plotëson vitet e rëna dakord, do të qëndrojë në total një dekadë në stolin e “Etihad Stadium”. Trajneri spanjoll synon titullin e tij të pestë të radhës në Premier League, edhe pse në këtë fazë të kampionatit, City është pesë pikë larg liderit Liverpool.

Megjithatë, fushata e mancunianëve po shoqërohet nga problemet burokratike dhe 115 shkeljet e supozuara të rregullave të "fair play financiar”. Klubi anglez e konsideron veten të pafajshëm, por ankthi administrativ vazhdon të mbetet i pranishëm, derisa drejtësia të thotë fjalën e vet.

Masa ekstreme e rënies nga kategoria (Premier League) e Manchester City nuk do të ndikonte në të ardhmen e Pep Guardiolës në “Ettihad”, sipas asaj që raportojnë nga Anglia. “The Guardian” ka zbuluar se kontrata e re e katalanasit nuk përfshin asnjë klausulë shkarkimi në rast se të tijtë dënohen më zbritje nga Premier League. Kjo do të thotë se Guardiola do të vazhdonte si trajner i “sky blue” deri në vitin 2026, edhe nëse Manchester City do të shpallej i rënë në “League One”, kategorinë e tretë angleze.

"Nuk do ta konsideroj të ardhmen time nëse varet nga të qenurit në Premier League apo ‘League One’, – tha Guardiola vitin e kaluar. Ish-lojtari dhe trajneri i Barcelonës pranoi se do të vazhdonte t’i drejtonte mancunianët edhe nëse do të binin në kategoritë inferiore. – Ka më shumë mundësi që të qëndroj, nëse jemi në ‘League One’, sesa në Ligën e Kampionëve".