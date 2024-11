Kthyen restorantin e trashëgimise historike në plantacion droge, arrestohen tre shqiptarë në Spanjë

SPANJË- Policia Snajolle ka çmontuar një plantacion të madh marijuane të operuar nga mafia shqiptare në fermën historike të Can Esteve, në Cervelló të Soanjës. Mediat vendase bëjnë të ditur se operacioni u zhvillua në ish restorantin “La Font de la Resclosa”, i mbyllur që nga viti 2017. Gjithashtu ndërtesa e cila ishte shpallur trashëgimi historike, strehonte më shumë se 3000 bimë në një gjendje të avancuar prodhimi.

Ndërtesa, një ndërtim luksoz prej më shumë se 600 metrash katrorë me tre kate, ishte shndërruar në një objekt industrial për kultivimin e marijuanës. Sipas burimeve policore, trafikantët e drogës kanë shkatërruar pjesën e brendshme të pronës, duke dëmtuar potencialisht elementë me vlerë trashëgimie.

Përveç kësaj, ata manipuluan rrjetin elektrik për të furnizuar nevojat energjetike të plantacionit, një krim i zakonshëm në këto operacione klandestine. Pasi morën një urdhër gjykate, agjentët e Mossos, me mbështetjen e Policisë Lokale Cervelló dhe Njësisë së Dronëve, hynë në pronë. Ata arrestuan tre shqiptarët, të dyshuar si “kopshtarë” të plantacionit, të cilët tani përballen me akuza për krime kundër shëndetit publik dhe mashtrim me energjinë elektrike.