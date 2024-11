Putin del në TV dhe deklaron: Lëshuam ​​një raketë eksperimentale balistike në Ukrainë. Kemi të drejtë të godasim vendet që armatosin Kievin

RUSI- Vladimir Putin ka thënë se Rusia gjuajti një raketë balistike eksperimentale në një zonë ushtarake në qytetin ukrainas të Dnipro të enjten në mëngjes dhe se Moska “kishte të drejtë” të godiste vendet perëndimore që i dhanë Kievit armë të përdorura kundër objektivave ruse.

Presidenti rus, duke folur gjatë një fjalimi të paparalajmëruar televiziv drejtuar kombit mbrëmjen e kësaj të enjteje, dukej se kërcënoi drejtpërdrejt SHBA-në dhe Britaninë e Madhe, të cilat në fillim të kësaj jave lejuan Ukrainën të lëshonte raketa të prodhimit perëndimor Atacms dhe Storm Shadow në Rusi.

“Dislokimi i sistemit Oreshnik ishte një përgjigje ndaj planeve të SHBA për të prodhuar dhe vendosur raketa me rreze të mesme dhe të shkurtër… Në rast të një përshkallëzimi, Rusia do të përgjigjet me vendosmëri dhe simetrike” – tha Putin.

Raportimet fillestare të pakonfirmuara nga Ukraina sugjeruan se Rusia kishte përdorur një raketë balistike ndërkontinentale, një armë e projektuar për sulme bërthamore në distanca të gjata dhe që kurrë më parë nuk ishte përdorur në luftë. Nuk ka asnjë provë se arma ishte me mbushje bërthamore. Tre zyrtarë amerikanë thanë se ajo ishte një raketë balistike me rreze të mesme veprimi që arrin në një distancë 3 000 – 5 500 km.

"Rusia rezervon të drejtën të përdorë armë kundër objektivave në vendet që lejojnë përdorimin e armëve të tyre kundër objektivave ruse," shtoi Putin, në kërcënimin e tij më të qartë për të sulmuar vendet perëndimore që kanë ofruar ndihmë ushtarake për Ukrainën që kur Rusia filloi pushtimi në shkallë në shkurt 2022.

Ai pretendoi se sistemet e mbrojtjes perëndimore nuk do të ishin në gjendje të kapnin raketat ruse Oreshnik. Putin tha se Rusia do të bënte paralajmërime paraprake përpara sulmeve ndaj Ukrainës dhe vendeve të tjera për të lejuar evakuimin e civilëve në vende të sigurta.

Putini ka deklaruar edhe më parë se vendimet perëndimore për të furnizuar Ukrainën me armë me rreze të gjatë do ta shtynin Moskën t’i trajtonte ato kombe si palë në konflikt, paralajmërimi i tij të enjten shënoi kërcënimin e tij më të qartë deri më tani për goditjen e vendeve perëndimore