Kush është Kristi Cavallari: reality show, lodra dhe ‘sek’si më i nxehtë’ me Jason Statham

Personazh televiziv, autore dhe stiliste, Kristin Cavallari i ka “ndezur” zjarrin aktorit famoz, Jason Statham. Por kush është ajo?

“E ke parë këtë? E ke luajtur?’ Ndoshta nuk është një linjë që vlen për Jason Statham tani. Në një sfidë të TikTok , Christine Cavallari njoftoi se me Jason, ishte “seksi më i nxehtë” i jetës së saj.

Christine Cavallari ka lindur në Denver në vitin 1987, por nuk e kaloi gjithë jetën atje. Ajo u zhvendos me nënën e saj në Çikago pas divorcit të prindërve të saj, më vonë u zhvendos në Kaliforni për të jetuar me babanë e saj. Dhe atje njohu botën e argëtimit, që në moshë të vogël.

Nga hiçi, emri i saj fillon të dëgjohet. Pjesëmarrja në reality show “Laguna Beach”, lidhja me Steven Colletti dhe zënkat e saj në lojë, e bënë atë një yll të ekranit të vogël.

Një serial reality show pason tjetrin dhe në 2018 ajo merr emisionin e saj, me titull “Shumë Kavallari”.

E bukur dhe mbresëlënëse. E martuar me Jay Cutler (qendërmbrojtës i Chicago Bears në NFL për ata që ndjekin sportin), ata u divorcuan në 2020.

Megjithatë, Christine Cavallari, pak ditë më parë bëri të ditur se “lidhja më e nxehtë” e jetës së saj ishte Jason Statham. Ose për të qenë të saktë, këtë e ka zbuluar miku dhe parukieri i saj Justin Anderson, me të cilin ka bërë sfidën virale Suspect Challenge të TikTok.

"Njeriu më i nxehtë me të cilin ka qenë ndonjëherë dhe nuk i ka thënë askujt, është Jason Statham," tha Anderson në një moment gjatë sfidës, me Kristin Cavallari që dëgjoi të bërtiste, "Oh Zot, Justin".

Statham dhe Cavallari thuhet se ishin në lidhje për disa muaj në vitin 2009, përpara se ylli i Hollivudit të takonte Rosie Huntington-Whiteley. Dhe ndoshta diku atje gjithçka përfundon.

Dhe djali lodër

Tani, pse Kristin Cavallari është kthyer papritur në qendër të vëmendjes? Përgjigjja është një: siç u bë e ditur pak ditë më parë ajo është sërish beqare.

“Unë jam shumë mirë, po ashtu edhe fëmijët e mi që më shohin sërish të lumtur”, tha Christine Cavallari për revistën People në atë kohë për të dashurin e radhës, Mark Estes, të cilin e njohu në rrjetet sociale.

Mirëpo, siç tha, diferenca në moshë ishte problem për një marrëdhënie të qëndrueshme. “Ishte një nga marrëdhëniet më të mira që kam pasur, por ai është i ri. Më kujtohet kur isha 24 vjeç dhe këto janë vite kritike për të gjetur veten”, shprehet Christine Cavallari.