Rrëfehet Thuram: Kundërshtarët ma kanë frikën, ja çfarë më bën sulmues unik

Marcus Thuram, sulmuesi i Interit, është nderuar me çmimin "Man of the Year", dhënë nga edicioni italian i revistës “GQ”. Vlerësim që bazohet në fitimin e “Scudetto”, Superkupës Italiane dhe rolit të tij si sulmues titullar i Francës.

"Rritja ime është një përzierje e shumë gjërave të bukura, që më kanë ndodhur. Besoj se goli kundër Milanit, në derbin e fazës së parë, ishte fillimi i gjithçkaje. Ishte një ndeshje e veçantë, në fillim të sezonit, dhe njerëzit ende nuk më njihnin mirë. Të shënoja në atë mënyrë ishte si një prezantim për tifozët e Interit", – nënvizoi francezi.

Një performancë e jashtëzakonshme edhe këtë sezon. Cilat janë sekretet tuaja?

Tashmë i njoh mirë shokët e ekipit, kam mësuar çfarë do të thotë të luash në kampionatin italian. Po kështu e di mirë se çfarë kërkon prej meje trajneri Simone Inzaghi. Fitorja e titullit më dha shumë forcë, si mua, ashtu edhe ekipit. Kemi bërë shumë sakrifica dhe e meritonim ta fitonim. Ai triumf nuk ishte fundi i diçkaje, përkundrazi. Mund të bëjmë edhe më mirë, kemi objektiva të rëndësishme përpara”.

I keni habitur të gjithë edhe me vetëdijen tuaj të madhe…

Ndiej që jam një lojtar i fortë, teknik, di t’i dribloj kundërshtarët. Gjithsesi, ajo që më bën unik është fiziku im. Ka lojtarë shumë të shpejtë, por jo të fortë, dhe të tjerë që janë të fortë, por jo shumë të shpejtë. Unë i kam të dyja këto cilësi, e di se kjo u krijon frikë mbrojtësve kundërshtarë. Mund të bëhem akoma më shumë një numër 9, më shumë një sulmues qendror. Po punoj për këtë, si në fushë, ashtu edhe në mendje. Duhet të mësoj të luaj më pak për të më pëlqyer vetvetja dhe të bëhem një ‘vrasës’ i vërtetë para portës.

Cilat janë limitet tuaja si futbollist?

Mendoj se ende nuk kam bërë asgjë. Duhet të stërvitem shumë, por kjo nuk është aspak problem për mua. E vërteta është se e dua shumë futbollin. Jam i lumtur kur ngrihem në mëngjes për të shkuar në ‘Appiano Gentile’, akoma më i lumtur kur hyj të luaj në një stadium të madh si “San Siro”. Merrem me atë që dua më shumë në botë, futbollin, ndaj kjo e bën diferencën.