Kryekomisari: Policia dhe familjet duhet të njoftoheshin nga shkolla, ishte gabim fatal

“Ishin të dy nxënës të mirë”, kryekomisari për vrasjen e Martinit: Oficerja e sigurisë duhet të kishte njoftuar prindërit dhe policinë të premten, gabim fatal

TIRANË – Kryekomisari Asllan Shytaj i ftuar në Top Channel ka dhënë detaje të reja në lidhje me ngjarjen e rëndë.

Ai tregon se si ka vepruar stafi mësimor, psikologia dhe oficerja e shkollës ditën e premte, ku dy të miturit janë zënë fillimisht, tre ditë para se të ndodhte vrasja.

“Do ta nxjerrë hetimi nëse ka përgjegjësi oficerja e shkollës apo jo. Mësuesja ka njoftuar oficeren e sigurisë kur ka ndodhur sherri ditën e premte.

Ajo i ka pyetur të dy nxënësit, pastaj i ka dërguar te drejtoresha, për procedurë, ka qenë prezent edhe psikologu.

Fëmijët aty janë pajtuar. Oficerja nuk e ka referuar rastin në polici.

Nxënësit kanë qenë të dy nxënës të mirë, nuk kanë paraqitur probleme më parë.

Nuk dihet si ka shkuar deri aty. Oficerja e sigurisë duhet të kishte njoftuar prindërit dhe policinë, nuk e ka bërë. Gabim fatal”, tha Shytaj në tch.

Ndërsa po sot në Vizion+, ai tha: “Oficeri i Sigurisë ka marrë informacion ditën e ngjarjes pas orës së tretë, kjo nga raporti që është përpiluar nga oficerja e sigurisë.

Ka patur një debat mes dy nxënësve dhe kjo është konstatuar nga mësuesja e dezhurnit. Është informuar më pas oficerja e sigurisë, ka zbatuar protokollin.

Janë thirrur nxënësit. Ata janë shprehur se nuk kanë probleme, pra kanë reaguar pozitivisht.

Kjo është lënë me kaq, nuk ka patur dhe nuk është informuar policia, por as prindërit. Prindërit të paktën duhet të ishin informuar për këtë konflikt sepse prindi merr masa në kontakt me drejtorinë e shkollës me oficeren e sigurisë dhe ka dijeni që fëmija ka një sherr apo një konflikt”, tha Shytaj.