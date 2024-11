Sulmuesi shqiptar po shkëlqen në Serie B me golat e tij, Italia mund ‘ta rrëmbejë’ nga kuqezinjtë

Portali i njohur ndërkombëtar "Goal.com" i ka kushtuar një shkrim të gjatë Cristian Shpendit, sulmuesit shqiptar që po mahnit me golat e tij në Serie B. Madje, ky shkrim është sinjal për drejtuesit e FSHF-së dhe kombëtares sonë, sepse mund të na e rrëmbejë Italia:

Mes protagonistëve që po shkëlqejnë në skenën e Serie B, spikat mbi të gjitha sezoni madhështor i inskenuar deri tani nga Cristian Shpendi. Sulmuesi i Cesena-s është në fakt golashënuesi më i mirë aktual i kampionatit me 8 gola të shënuar në 12 ndeshjet e para, të cilëve iu duhen shtuar edhe dy golat në Kupën e Italisë.

Padyshim jo keq për një lojtar që në vitin e tij të parë në këtë kategori, pasi ka shkëlqyer edhe në Serie C, tashmë ka tërhequr shumë vëmendje, përfshirë edhe atë të kombëtares italiane.

Cristian Shpendi ka lindur në Ankona më 19 maj 2023 nga prindër shqiptarë dhe, për këtë arsye, lojtari ka dy shtetësi. Në nivel kombëtar, Shpendi deri më tani ka veshur fanellat e ekipeve të Shqipërisë U-19 dhe U-21. Me këtë të fundit ka shënuar një gol në 7 paraqitje zyrtare. Megjithatë, thirrja nga kombëtarja e të rriturve nuk ka ardhur ende dhe në këtë kuptim, Italia mund të tentojë të futet në këtë situate, – shkruan “Goal.com” në shkrimin e vet të gjatë për shqiptarin e talentuar.

“Kombëtarja italiane? Asnjë thirrje zyrtare për momentin”, – ishin fjalët me të cilat Shpendi komentoi zërat e fundit se do të grumbullohej nga kombëtarja italiane. Në fakt nuk kanë ndodhur ende kontakte zyrtare, por në FIGC mendojnë për mundësinë e thirrjes së tij, sepse është sulmues i plotë dhe mund t’i shtojë “gjak të ri” kombëtares axurre. Ndoshta duke e filluar nga Italia U-21 dhe më pas ku i dihet.

Në fakt, FIGC po mendon, me rregulloren në dorë, ta afrojë atë dhe vëllanë e tij binjak, Stiven, aktualisht duke luajtur për Carrarese, e cila së fundi e ka nënshkruar si huazim nga Empoli.

Nëse Italia mund të mendojë për mundësinë e thirrjes së Shpendit, duhet të analizohet edhe pozicioni i Shqipërisë, vendit që futbollisti ka përfaqësuar deri më tani në nivel të rinjsh. Nëse Sylvinho do ta thërriste sulmuesin dhe do të vendoste ta aktivizonte në tri ndeshje (përfshirë miqësoret), pasi Cristian tashmë i ka mbushur 21 vjeç, Italia do ta humbiste të drejtën për ta thirrur.

NUMRAT E SHPENDIT

10 golave ​​të shënuar deri më tani në sezonin 2024/25 iu shtohen edhe ato të një viti më parë, të cilët kulmuan me ngjitjen e skuadrës romagna në Serie B. Shpendi, sezonin e kaluar ka shënuar 23 gola në kampionat, në Kupën e Italisë dhe në Superkupë. Muajt e fundit ka treguar se nuk e ka vuajtur fare kapërcimin në një kategori më lart. Në të vërtetë, kalimi në Serie B duket se e ka përmirësuar më tej atë.

NUMRAT E SHPENDIT ME CESENA

78 ndeshje

33 gola

7 asiste

I VËZHGUAR NGA KLUBET E SERIE A

Nuk është vetëm kombëtarja italiane, ajo që e ka vënë re talentin shqiptar, i cili pasi ka shpërthyer në Serie C po konfirmohet me meritë të plotë edhe në nivelet më të larta. Dy klube të nivelit të lartë të Serie A si Napoli dhe Fiorentina kanë treguar tashmë vlerësimin e tyre për një djalë që synon pashmangshmërisht të bëhet protagonist në skenën kombëtare, duke kaluar nga dera kryesore, pra nga ajo që hapet drejt top-ligës italiane.