Reijnders për të ardhmen: E shoh veten te Milani deri 30 vjeç, jam shumë i lumtur

Ndër protagonistët pozitivë të Milanit në këtë pjesë të parë të sezonit është Tijjani Reijnders. Mesfushori holandez foli nga grumbullimi i kombëtares, duke bërë një bilanc të fushës së blertë dhe të ardhmes.

Reijnders ka kontratë me kuqezinjtë deri në vitin 2028, por nuk e përjashton rinovimin: “Ne jemi duke e diskutuar tashmë zgjatjen e marrëveshjes”. Mesfushori deklaroi se dëshiron të qëndrojë te Milani për shumë vite të tjera, sepse është i kënaqur me qytetin dhe klubin ku ndodhet.

Edhe pse renditja nuk është më e mira për Milanin, pas disa gabimeve në kampionat, Reijnders nuk dëshiron të dorëzohet për titullin: "Ne duhet të përmirësohemi në ligë. Për momentin duhet të mendojmë vetëm ndeshjen e radhës kundër Juventusit. Sidoqoftë, nuk besoj se është vonë për titullin, janë pak skuadra që i ndajnë pak pikë në pjesën e sipërme të klasifikimit aktual. Ne po evoluojmë si ekip".

Jo vetëm kampionati, Reijnders bëri edhe një bilanc të rrugës europiane, të cilën Milani e ndezi sërish falë fitores ndaj Real Madridit. Kuqezinjtë e shohin veten me 6 pikë dhe një kalendar "të butë" në letër për ndeshjet e radhës: “Në Champions League, fati është në duart tona, duam ta përfundojmë fazën e grupit në tetëshen e parë dhe kualifikohemi direkt në 1/8 finale”.

Këto janë fjalët e lojtarit holandez për të ardhmen dhe zgjatjen e mundshme të marrëveshjes me kuqezinjtë: "Rinovimi i kontratës? Jemi duke e diskutuar, por nuk mund të them më shumë. Derisa të bëhem rreth 30 vjeç e shoh veten te Milani. Është një nga klubet më të mira në botë, e kam për nder të luaj aty, pastaj veshja e fanellës me numrin 14 të Cruijff është shumë e veçantë. Edhe sa i takon jetës që bëj ndihem i lumtur në Milano".