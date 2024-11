Mbahet sot në Apelin e GJKKO-së seanca për Metën dhe Kryemadhin

TIRANË- Ditën e sotme në Apelin e GJKKO do të mbahet seanca e shqyrtimit të ankimit të kreut të PL-së, Ilir Metës dhe deputetes, Monika Kryemadhi. Meta ka ankimuar masën “arrest në burg”, nën arsyetimin se nuk ekziston rrezik që të prishë provat dhe se nuk rrezikohet arratisja e tij pasi ka deklaruar se do të përballet me drejtësinë. Edhe Kryemadhi ka ankimuar masën e sigurisë “Detyrim paraqitje”.

Ilir Meta u arrestua më 21 tetor 2024. Ai dhe deputetja Kryemadhi dyshohen se, duke bashkëpunuar mes tyre dhe me funskionarë të tjerë shtetërorë, në disa episode duke nisur nga 15 vite më parë kanë shfrytëzuar postet e tyre shtetërore dhe politike për të favorizuar kompani private, si dhe në veprimtari të tjera me lobime në SHBA dhe shitblerje banesash në këmbim të përfitimit të shumave të konsiderueshme parash, të cilat janë përpjekur t’i fshehin, duke mos i deklaruar në ILDKPI dhe KQZ.